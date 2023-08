Eine WhatsApp-Gruppe gegen Kriminalität und Dealerei

Share this with email

Am 15. Juli wurde unter der Bezeichnung „Quartier Gare – Sécurité“ eine WhatsApp-Gruppe zur Bekämpfung der Drogenkriminalität am hauptstädtischen Bahnhofsviertel gegründet. Mitte August hat sie fast 200 Mitglieder, von denen die große Mehrheit Anwohner sind.

Der Gruppe gehört interessanterweise auch Laurence Gillen, Mitglied der DP und Kandidatin bei den letzten Kommunalwahlen (8.427 Stimmen) an. Sie berichtet über die Entstehung dieser Bewegung: „Vor einigen Wochen habe ich eine Einladung auf Hoplr (Anm. d. Red.: Plattform, die der Kommunikation zwischen den Bewohnern eines bestimmten Viertels gewidmet ist) ausgesprochen. Drei Personen erschienen zu dem Termin. Wir kamen auf die Idee, diese Gruppe zu gründen ...“

Laurence Gillen wuchs im Viertel auf und lebt auch heute noch dort. „Als Kind kannte ich Dealer und Junkies vom Sehen, das Zusammenleben verlief nicht allzu schlecht, denn es war alles unter Kontrolle ...“

Veränderte Welt

Die Mitglieder der Gruppe leben einen Alltag, der von Angst geprägt ist. Für die Anwohner steht fest: Das Viertel ist zu einem der obligatorischen Durchgangsorte für den Drogentourismus im Großherzogtum geworden.

„Die Leute spritzen sich oder rauchen Crack vor der Schule“

Sie planen am 23. September eine Demonstration, um die Öffentlichkeit, aber auch die Politiker vor den Parlamentswahlen zu sensibilisieren. Eine am 3. August an die Stadt Luxemburg gesandte Genehmigungsanfrage wurde bislang nicht beantwortet. Eine öffentliche Versammlung am 28. September im „Centre sociétaire et sportif Gare“, auf dessen Vorplatz sich Dealer und Junkies niedergelassen haben, kann nicht stattfinden, weil der Saal an diesem Datum besetzt ist. Man hofft, noch vor den Parlamentswahlen einen Termin zu finden.

Die Originalversion dieses Artikels ist auf virgule.lu erschienen.