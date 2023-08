Eine Flasche Crémant als Finderlohn

Share this with email

Vor Kurzem bin ich unverhofft Eigentümer einer der besten Flaschen Crémant geworden, die unsere Mosel zu bieten hat. Wir haben eine Wohnung ausgeräumt, die in den vergangenen Jahren von verschiedenen Mietern bewohnt war. Nun war es an der Zeit, einige Renovierungen vorzunehmen.

Dabei gelang es uns tatsächlich, einige Arbeiten so zu planen, dass sie durchgeführt werden konnten, als die Wohnung unbewohnt war. Die beteiligten Betriebe erschienen zum abgemachten Termin und die Arbeiten konnten losgehen. Eines Morgens klingelte das Telefon und einer der Handwerker meldete sich.

Eine Schmuckkiste und alte Schulzeugnisse fanden zurück zu ihrem Besitzer.

Ich dachte schon, es gäbe Schwierigkeiten an der Baustelle, doch das war weit gefehlt. Er hätte in einem Schrank soeben eine Schmuckkiste gefunden und wollte uns fragen, ob wir dessen rechtmäßiger Eigentümer seien. Dem war aber nicht so, doch beim nächsten Besuch vor Ort fanden wir noch zusätzliche Blechkisten, gefüllt mit Papieren und alten Schulzeugnissen. Damit war der mutmaßliche ursprüngliche Besitzer identifiziert. Jetzt musste ich nur noch herausfinden, ob wir noch gültige Kontaktdaten zu dem vergesslichen Menschen hatten. Auch diese Suche verlief erfolgreich und so konnten wir einen Termin ausmachen.

Und so stand der leicht verlegene Mann bei uns an der Haustür, bedankte sich zigmal und meinte, es wäre ihm doch schon etwas peinlich, dass er uns so viele Umstände verursacht hätte. Als Dankeschön und mit der Bitte um Vergebung händigte er uns dann eine Flasche Luxemburger Crémant aus, die auf den Namen einer bekannten Dame lautet. Bleibt nur noch zu hoffen, dass er so gut schmeckt, wie sein vorauseilender Ruf es verspricht.