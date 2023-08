Eindeutiger Wolfsnachweis im Raum Lieler

Eine umfangreiche Laboranalyse hat nun bestätigt, dass es ein Wolf war, der ein Schaf auf einer Weide in der Nähe von Lieler gerissen hat.

Das Foto zeigt einen Wolf, der am 9. September 2021 nahe dem deutschen Husum gesichtet wurde. Foto: Symbolfoto: Tobias Reimann

Vor etwa zwei Wochen wurde, auf einer Weide im Raum Lieler, ein Schaf von einem Raubtier gerissen. Auf Basis des Rissgutachtens durch Experten der Naturverwaltung konnte zunächst ein Wolf nicht ausgeschlossen werden. Für genetische Analysen wurden dem gerissenen Schaf an den Bisswunden Proben entnommen. Diese Proben wurden am deutschen Senckenberg-Institut in Gelnhausen untersucht.

Die dabei erstellte Artanalyse hat ergeben, dass es sich bei dem Tier eindeutig um einen Wolf gehandelt hat. Die Populationsanalyse hat ergeben, dass es sich um einen Wolf aus der zentraleuropäischen Population handelt, deren Verbreitungsschwerpunkt sich von der Weichsel im Zentrum Polens bis nach Niedersachsen erstreckt. Tiere aus dieser Population sind bereits in Belgien, den Niederlanden und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden.

Auch die 2020 in Niederanven und 2023 in Troine gesichteteten Tiere stammten aus dieser Population. Die Geschlechteranalyse und die Analyse des Genotyps ergaben kein Resultat, weshalb nicht bekannt ist, um welches Individuum es sich handelt. Der Nachweis aus dem Raum Lieler ist der zweite bestätigte Wolfsnachweis in Luxemburg im Jahr 2023.

Eine weitere Probe, die vor einigen Wochen an einem gerissenen Schaf im Raum Hoffelt entnommen wurde, stammte von einem Haushund. Auch Haushunde reißen regelmäßig Schafe .Die Bevölkerung ist weiterhin aufgerufen, alle möglichen Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen, zwecks Monitoring, umgehend der Naturverwaltung unter wolf@anf.etat.lu zu melden.