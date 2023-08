Eindeutige Wolfsnachweise im Osten Luxemburgs

Bei einem Video und einer Fotografie kann ohne Zweifel eine Wolfssichtung bestätigt werden. Damit gibt es mittlerweile vier Nachweise in diesem Jahr.

In den vergangenen zwei Wochen hat die Naturverwaltung zwei Meldungen über mögliche Wolfssichtungen aus dem Osten des Landes erhalten. Dabei handelt es sich um ein Video, das vor etwa zwei Wochen in der Nähe von Echternach aufgenommen wurde, und um eine Fotofallenaufnahme, die letzte Woche in der Nähe von Befort gemacht wurde.

Nach Rücksprache mit internationalen Experten kann die Naturverwaltung nun mit Sicherheit sagen, dass sowohl auf dem Video als auch auf dem Foto jeweils ein Wolf zu erkennen ist. Beide Sichtungen können somit als eindeutige Nachweise (C1) eingestuft werden. Ob es sich in beiden Fällen um dasselbe Tier handelt, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Von keinem der Tiere liegt genetisches Material für eine entsprechende Analyse vor.

Mit den beiden neuen offiziellen Sichtungen erhöht sich die Zahl der sicheren Wolfsnachweise in Luxemburg bis 2023 auf insgesamt vier. Die Naturverwaltung plant, in den nächsten Tagen mit den beiden betroffenen Gemeinden Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Wolf zu organisieren.