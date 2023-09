Einbrecher verletzt Hausbewohner in Diekirch

Share this with email

Einbrecher flieht in Diekirch

Unangenehme Begegnung: Ein Anwohner traf am Freitagabend eine ihm unbekannte Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rue due Pont in Diekirch. Der mutmaßliche Einbrecher versuchte daraufhin zu flüchten und setzte Pfefferspray ein, als der Anwohner ihn festhalten wollte. Auch weitere Nachbarn konnten den Mann nicht aufhalten. Die Polizei fahndete nach dem Mann, allerdings verlief die Suche ergebnislos.

Der mutmaßliche Täter ist etwa 25 Jahre alt, von heller Hautfarbe, 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jacke, schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack.

Person mit Messern in Differdingen

Gegen Mitternacht wurde in Differdingen ein Mann mit einem Messer gemeldet, der allerdings niemanden bedrohte oder verletzte. Er konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden, dabei fanden die Beamten auch das Messer sowie ein weiteres. In der Wohnung stellte die Polizei zudem einen Dolch sicher. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand und durch sein Verhalten eine Gefahr für sich und andere darstellte, kam er in die Ausnüchterungszelle. Eine Anzeige wegen illegaler Waffen wurde erstellt.

Bewaffneter Überfall auf der „Kinnekswiss“

Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend wurde ein Mann auf der „Kinnekswiss“ in der Hauptstadt bestohlen. Drei Männer bedrohten ihn mit einem Messer und raubten ihm die Uhr sowie Bargeld. Die Täter waren zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und schwarz gekleidet. Sie flüchteten in Richtung Stadtzentrum. Eine umgehend eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis

Einbrüche in Fahrzeuge

Seit Freitag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Fahrzeuge im Bahnhofsviertel in Luxemburg gemeldet, unter anderem in der Rue Marie et Pierre Curie, in der Avenue Jean-Pierre Pescatore, in der Rue du Fort Neipperg, sowie in Esch/Alzette in der Rue des Jardins. Die Polizei hat auf ihrer Website Ratschläge veröffentlicht, wie man sich gegen Autoeinbrüche schützen kann.