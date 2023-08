Ein Verletzter bei Unfall - mehrere Einbrüche

In Alzingen wurde am Samstagmorgen eine Person verletzt, die Polizei nahm am Freitagabend mehrere Einbrüche zu Protokoll.

(TJ) - In der Rue de Thionville in Alzingen kam es am Samstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Zusammenprall wurde ein Insasse verletzt. Er wurde von Sanitätern aus Bettemburg zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gefahren, die Feuerwehr aus Hesperingen leitete die Räumungsarbeiten.

Polizei meldet Einbrüche

Gegen 15.40 Uhr wurde der Polizei am Freitag ein Einbruch in eine Wohnung in der Avenue Frantz Clement in Mondorf gemeldet. Dabei hatte der Täter die Wohnungstür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht.

Kurze Zeit später wurde ein Einbruch in der Rue de Roedgen in Leudelingen signalisiert. Hier hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere der Wohnung zu gelangen und Schränke zu durchwühlen.

In der Rue Lohr in Mersch hatten sich die Täter über eine Verandatür Zugang zu einem Haus verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

In der Rue de la Gare in Beles hatte sich ein unbekannter Täter ersten Informationen nach zwischen Donnerstag und Freitag über eine offene Kellertür Zugang zu den Kellerräumen eines Hauses verschafft und dort einige Gegenstände entwendet.

Zwei Täter wurden kurz nach 23 Uhr am Freitagabend von einem Bewohner bei einem Einbruch in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rue Michel Gehrend in Luxemburg-Bonneweg überrascht. Sie entwendeten mehrere Weinflaschen, bevor sie flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.