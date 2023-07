Ein Unfall und zwei Brände am Sonntag

Bei einer Frontalkollision in Düdelingen wurden zwei Personen verletzt. Im Osten des Landes kam es zu Feuerwehreinsätzen.

Die Rettungsdienste vermelden drei Einsätze am Sonntag. Foto: Guy Jallay

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Rettungsdienste kamen am Sonntag gleich mehrmals zum Einsatz.

In der Rue de la Libération in Düdelingen war es gegen 15.30 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen zwei Wagen gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Im Einsatz waren die lokalen Rettungsdienste.

Lesen Sie auch:Dürre und Trockenheit, ein Albtraum für die Feuerwehr

Zudem sind zwei Brände zu vermelden. Gegen 11.20 Uhr geriet ein Feld An der Hoelt in Rosport in Flammen. Die lokale Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten von ihren Kollegen aus Mompach und Echternach unterstützt. Gegen 15.40 Uhr kam es dann zu einem ähnlichen Einsatz beim CR 368 zwischen Dickweiler und Echternach. Hier waren die Einsatzkräfte aus Echternach und Osweiler vor Ort.