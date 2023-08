Ein Hoch auf die Baustellen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Liebe Straßenbauverwaltung, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Sie haben mir in den vergangenen beiden Wochen mehrere einzigartige Ausflüge beschert. Egal, ob ich von Zuhause nach Ettelbrück oder Luxemburg-Stadt fahren wollte, in jegliche Richtung waren meine gewöhnlichen Strecken gesperrt. Bei allen Baustellen waren Umleitungen ausgeschildert, welche sich aber schon nach kurzer Zeit eher zu einem Labyrinth entpuppten.

Kaum glaubte ich auf der gewonnenen Seite zu sein, stand ich vor den nächsten Baggern. Folglich vertraute ich nicht meiner Intuition, sondern den Hinweisschildern. Auch an jenem Tag, an dem ich mich in Richtung Norden begeben wollte, blieb mir keine andere Wahl und ich folgte den knallroten Pfeilen.

Sogar für so manche Kuh wurde ich zur Attraktion.

Dass ich an diesem Tag jedes noch so kleine Gehöft in der Region erkunden und sogar für so manche Kuh zur Attraktion werden würde, ahnte ich bei der ersten Absperrung noch nicht. Nach den ersten Kilometern durch Dörfer, die ich bislang nur vom Namen her kannte, wurde mir langsam bewusst, dass meine Fahrt zum Büro doch länger dauern würde. Also entschied ich mich dafür, mich nicht über die vielen Baustellen zu ärgern, sondern den Ausflug zu genießen. Kurzerhand blieb ich stehen, öffnete das Dach, legte mein Croissant auf den Schoß und stellte meinen warmen Kaffee parat.

Lesen Sie auch:Freie Fahrt im Sommer

Auch wenn ich zeitweise aufgrund der doch noch kühlen Temperaturen bibberte, genoss ich die Fahrt trotz aller Hindernisse und lernte unterwegs Land und Tiere kennen. Dabei dachte ich etwas mitleidig an alle Menschen, die sich ihre Laune durch Baustellen und Staus vermiesen lassen. Manchmal lohnt es sich einfach, das Positive aus einer negativen Situation zu ziehen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.