Ein gestohlener BMW und eine neue Diebstahlsmasche

Die Polizei meldet am Sonntag mehrere versuchte Einbrüche sowie versuchte und erfolgreiche Diebstähle. Am spektakulärsten ist darunter wohl ein Autodiebstahl: Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen wurde in der Rue de Crauthem in Roeser ein schwarzer BMW M3 mit den luxemburgischen Kennzeichen DX6347 gestohlen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Mutmaßlicher Dieb festgenommen

In unmittelbarer Nähe eines vermutlich aufgebrochenen Fahrzeuges kontrollierte die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Bahnhofsviertel in Luxemburg einen Mann, an dem diverses Diebesgut aufgefunden werden konnte. Der Mann hatte zudem einen Schlagstock, Pfefferspray sowie eine Schusswaffe bei sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und wird heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Bereits am Samstag hatte die Polizei mehrere Autoaufbrüche im Bahnhofsviertel gemeldet.

Schuhdiebstahl angetäuscht, Armbanduhr gestohlen

Gegen 4 Uhr wurde ein Mann in der Rue des Capucins in Luxemburg bestohlen. Zwei Täter, etwa 20 Jahre alt, hielten den Mann zuerst am Bein fest, um ihm scheinbar den Schuh auszuziehen. Dabei entwendeten sie jedoch die Armbanduhr des Opfers. Die beiden Täter flüchteten danach.

Anwohner vertreiben Einbrecher

Zu einem versuchten Einbruch kam es gegen 2.30 Uhr in der Rue du Bois in Strassen. Ein oder zwei Täter versuchten zuerst das Schlüsselloch der Kellertür aufzubrechen. Als dies misslang, drückten sie die Rollladen der Terrassentür nach oben. Daraufhin wurde der Anwohner wach und ging ins Wohnzimmer, wo er die Einbrecher erblickte. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Die Spurensicherung der Polizei wurde mit Ermittlungen vor Ort betraut.

Einen versuchten Einbruch gab es ebenfalls kurz vor 22 Uhr in der Rue des Romains auf Verlorenkost. Die Anwohnerin konnte eine männliche Person, etwa 25-35 Jahre alt, von weißer Hautfarbe, mit Jeans und Sneakers bekleidet, in ihrer Küche erblicken. Der Täter kletterte womöglich über den Balkon, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Als er die Anwohnerin sah, ergriff er die Flucht. Die Spurensicherung weilte vor Ort.

Schlägereien, Streitigkeiten und Nachtlärm

Einschreiten musste die Polizei in der letzten Nacht im Übrigen bei etwa einem Dutzend Schlägereien und sonstigen Streitigkeiten.

An der Place de la Gare in Luxemburg gerieten zwei Personen aneinander, wobei einer der Beteiligten im Arrest untergebracht wurde. Im Arrest landete ebenfalls eine Person, welche an einem Campingplatz in Diekirch durch Pöbeleien und Trunkenheit auffiel.

Insgesamt wurden der Polizei in der vergangenen Nacht an die 30 Ruhestörungen gemeldet.