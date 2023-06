Echternacher Koalition zieht Outlet und Petite Marquise durch

Drei Wochen nach den Gemeindewahlen steht in Echternach die Koalition aus DP und LSAP. Neue Bürgermeisterin wird die DP-Abgeordnete Carole Hartmann. Die ehemalige Tischtennis-Nationalspielerin ist ebenfalls Generalsekretärin ihrer Partei. Erster Schöffe wird Ben Scheuer von der LSAP, der diesen Posten bereits in den letzten sechs Jahren innehatte. Das Amt des zweiten Schöffen teilen sich die beiden Koalitionspartner. Für die ersten drei Jahre wird Jean-Claude Strasser (LSAP) das Amt bekommen, um es danach an ein DP-Gemeinderatsmitglied abzugeben.

Für die 36 Jahre alte Rechtsanwältin Carole Hartmann beginnt im Sommer eine stressige Zeit. Die Doppelbelastung durch das Bürgermeisteramt und das Abgeordnetenmandat traut sie sich gleichwohl zu. "Ich sehe keine Schwierigkeit darin, beides zu kombinieren", meint sie. Zurückstecken will sie dagegen bei ihrer beruflichen Tätigkeit. Ihre Arbeitsstunden als Anwältin hat sie bereits Anfang des Jahres reduziert, jetzt wird sie sie noch weiter zurückfahren.

"Keinerlei Divergenzen"

Bei der Formierung des Schöffenrats gehört Echternach landesweit zu den Schlusslichtern. Die lange Zeit bis zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ist laut Carole Hartmann auf Terminschwierigkeiten, nicht auf komplizierte Verhandlungen zurückzuführen. Die Gespräche seien in „gutem Einvernehmen“ abgelaufen. „Wir haben keinerlei Divergenzen festgestellt“, sagt Hartmann gegenüber dem LW.

Lesen Sie auch:Gemeindewahlen offenbaren demokratische Schieflage

Die neue Koalition verfügt im Gemeinderat mit sechs von elf Sitzen über eine knappe Mehrheit. CSV und Déi Gréng kommen zusammen auf fünf Sitze. In den vergangenen sechs Jahren hatten CSV und LSAP ebenfalls eine Mehrheit von sechs Sitzen. In manchen Sitzungen war es deshalb zu einer Pattsituation bei der Abstimmung gekommen, wenn ein Ratsmitglied der Koalition fehlte. Bei gleich vielen Ja- und Nein-Stimmen muss der Rat laut Gemeindegesetz in seiner nächsten Sitzung noch einmal über den betreffenden Tagesordnungspunkt abstimmen.

Terrain ist abgesteckt

Die Echternacher DP als Wahlgewinnerin mit 31 Prozent der Stimmen hätte sich auch für die CSV als Koalitionspartner entscheiden können. Einen Wunschpartner hätte es von vornherein nicht gegeben, sagt Carole Hartmann: „Auf Grundlage der Wahlergebnisse und der Gespräche ist unsere Wahl auf die LSAP gefallen.“

Lesen Sie auch:Bürgermeister in Badehose taucht als Erster ein

Schon bei den ersten Gesprächen haben die zwei Fraktionen das Terrain der Politik für die nächsten sechs Jahre abgesteckt. Vor allem bei den Finanzen drückt der Schuh. Die Gemeinde hat 50 Millionen Euro Schulden, durch bereits begonnene Projekte werden 10 Millionen Euro zusätzliche Schulden dazukommen. „Die Finanzsituation ist schwierig, wir werden sie ernsthaft im Blick behalten“, sagt Carole Hartmann.

Ben Scheuer freut sich, dass der Koalitionsvertrag steht. © FOTO: Pierre Matgé/LW-Archiv

Beim Koalitionspartner LSAP klingt die Einschätzung eine Nuance anders: „Wir müssen teilweise bei den Ausgaben auf die Bremse drücken, wir wollen uns aber nicht kaputt sparen“, meint Ben Scheuer.

Mehr Einnahmen durch neue Einwohner

Verbesserungen sind laut Carole Hartmann durch die anlaufenden Neubaugebiete Oachtergäert und Mëttelkrunn in Sicht. Die neuen Einwohner werden, so hofft sie, der Gemeinde zusätzliche Einnahmen beschweren, denn die staatlichen Zuweisungen an die Gemeinden aus dem Fonds de dotation globale sind an die Einwohnerzahl gekoppelt.

Nur mit kleinen Veränderungen wollen die frisch gebackenen Koalitionspartner wichtige Projekte des vorigen Gemeinderats weiterführen. So wird die städtebauliche Aufwertung auf dem Gelände der ehemaligen „Petite Marquise“ durchgezogen und das Konzept des Shopping Outlet in der Innenstadt umgesetzt.

Um die seit vielen Jahren problematische Verkehrssituation in Echternach zu entzerren, will der neue Schöffenrat auf sanfte Mobilität setzen. Die Innenstadt soll fußgängerfreundlicher werden und Senioren barrierefreie Wege und Überquerungen vorfinden.