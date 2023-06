"Vom Weltraum aus gesehen ist Luxemburg sehr groß"

Luxembourg on Foot / Tag 2

Mit Hut, aber ohne Stock: Ricardo J. Rodrigues begab sich am Nationalfeiertag auf ein großes Abenteuer. © FOTO: Christophe Olinger

Was macht das Großherzogtum so einzigartig? Während einer drei Wochen langen Wanderung durch alle Regionen des Landes sucht Contacto-Journalist Ricardo J. Rodrigues nach Antworten auf diese Frage.

Auf seinem 350 Kilometer langen Fußmarsch durch das Gutland, das Ösling und die Moselgegend wird der Reporter Menschen treffen, die die Luxemburger Gesellschaft von heute ausmachen – und er möchte auch die eher unbekannten Orte des Landes entdecken.

Ab 23. Juni können sie Rodrigues’ tägliche Eindrücke von seiner Abenteuerreise hier auf wort.lu mitverfolgen. Die Wanderung beginnt am Nationalfeiertag (23. Juni) in der Hauptstadt und endet am 14. Juli.

Reise-Blog von Ricardo J. Rodrigues:

