In den vergangenen Stunden wurden auf den Straßen drei Motorradfahrer bei Unfällen verletzt. Wie die Polizei meldet, war es in Biwerbach am späten Freitagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh gekommen. Der Motorradfahrer konnte dem Tier, das die Straße überquerte, nicht mehr ausweichen. Er stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete am Unfallort.

Wie die Rettungsdienste mitteilen, stürzte zudem am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr ein Motorradfahrer auf dem CR106 zwischen Dahlem und Hiwingen. Eine Stunde später kam es in der Route d'Arlon in Capellen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer.