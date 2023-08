Diesel und 98er-Benzin werden am Mittwoch teurer

Share this with email

Wer am Dienstag noch zum alten Preis tanken will, der sollte bis Mitternacht noch an die Tankstelle seines Vertrauens fahren. Ab Mittwoch verteuert sich der Liter Diesel um 3,6 Cent und kostet danach dann 1,573 €. Auch beim 98er-Benzin steigt der Preis. Hier kostet der Liter dann 2,5 Cent mehr, also 1,879 €. Lediglich das 95er-Benzin bleibt mit einem Preis von 1,644 € stabil.

Auch beim Heizöl gibt es eine Preiserhöhung. Hier steigt die 10ppm Variante um ganze 4,2 Cent pro Liter und kostet danach dann 1,026 €.