Diebstahl, Betrug und mehr: Viel zu tun für die Polizei am Wochenende

Am Wochenende hatte die Polizei im Großherzogtum alle Hände voll zu tun. Das Spektrum der Straftaten und Vorkommnisse der letzten beiden Tage reicht von Diebstahl über Betrug bis hin zu Passagarrests wegen übermäßigem Alkoholkonsum.

Hauptstadt: Mehrere Personen landen wegen Alkohol im Passagearrest

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt in der städtischen Rue du Fort Neipperg auf eine alkoholisierte Person aufmerksam, die Hilfe benötigte. Während sie sich um diese kümmerten, kam ein Passant hinzu. Dieser wollte seinen Weg allerdings nicht fortsetzen, sondern wurde handgreiflich gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese.

Nachdem die erste Person versorgt war, beschlossen sich die Polizeibeamten, den Passanten zu kontrollieren. Hierbei erwies sich der stark alkoholisierte Mann als äußerst unkooperativ. Er wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Ebenfalls im Laufe der Nacht wurde die Polizei auf eine Person im Bahnhofsviertel der Hauptstadt aufmerksam, die Sicherheitspersonal eines Lokals beschimpfte und so stark alkoholisiert war, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. Infolge eines Sturzes hatte die Person sich selbst eine Wunde zugezogen. Daraufhin wurde sofort ein Rettungswagen gerufen. Während die Polizeibeamten mit der Person auf den Rettungswagen warteten, schrie diese jedoch ununterbrochen auf die Polizisten ein, fasste sie an und wurde immer aggressiver. In der Folge wurde entschieden, die Person nach einer ärztlichen Überprüfung in der Ausnüchterungszelle unterzubringen.

Gegen 5.30 Uhr wurden Polizeibeamte im Bahnhofsviertel auf eine weitere alkoholisierte Person aufmerksam, die immer wieder versuchte, Passanten zu provozieren. Nachdem die Polizeibeamten die Person aufgefordert hatten, die Örtlichkeit zu verlassen, verhielt sich diese den Polizisten gegenüber immer aggressiver und schrie auf sie ein. Als die Polizisten entschlossen, den Mann zwecks Unterbringung in der Ausnüchterungszelle mitzunehmen, setzte dieser sich heftig zur Wehr. Schließlich gelang es, den Mann zu immobilisieren und er wurde im Passagearrest untergebracht.

Mann landet in Passagearrest

Am Samstagabend wurden der Polizei auf der Esplanade de la Moselle in Wasserbillig Personen gemeldet, die sich Passanten gegenüber merkwürdig verhalten.

Am Wasserbilliger Bahnhof konnten die Beamten wenig später zwei alkoholisierte Männer antreffen. Einer davon spuckte vor Passanten, lallte lautstark und lief über die Schienen. Schließlich konnte er durch die Polizei immobilisiert werden. Danach wurde beschlossen, den Mann in der Ausnüchterungszelle unterzubringen. Während des Transportes im Dienstwagen spuckte der dieser weiterhin um sich. Auch gelegentlich der routinemäßigen ärztlichen Untersuchung zwecks Überprüfung der Haftfähigkeit spuckte der Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht und griff den Arzt sowie weitere Polizisten an. Anschließend wurde der Mann im Passagearrest untergebracht.

Diebstahl mittels Gewalt

Am späten Samstagnachmittag wurde der Polizei am Bahnhof in Colmar ein Diebstahl mittels Gewalt gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde ein Mann seitens einer Gruppe von 8 Jugendlichen überfallen. Dabei erlitt er mehrere Schläge gegen den Kopf. Anschließend nahmen die Täter das Smartphone, die Brille und die Schuhe des Opfers an sich. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Diebstahl einer Brieftasche nach versuchtem Enkeltrick

Am Samstagnachmittag klingelte ein unbekannter Mann in Limpertsberg bei einer älteren Person an der Haustür und gab an, ihr Enkel zu sein. Zunächst gelang es dem Mann, sich unter diesem Vorwand Eintritt in das Innere des Hauses zu verschaffen. Schnell bemerkte das Opfer jedoch, dass es sich nicht um den Enkel handelte, woraufhin der Unbekannte angab, vor Ort zu sein, um Arbeiten im Haus zu verrichten. Als der Bewohner die unbekannte Person des Hauses verwies, nahm diese die Brieftasche des Opfers an sich. Die polizeiliche Fahndung nach dem Dieb verlief ohne Erfolg.

Diebstahl mittels Drohungen

Am Samstagabend wurde ein junger Mann Opfer eines Diebstahls mittels Drohungen in Luxemburg-Stadt. Er befand sich auf dem Boulevard Jean Ulveling, als er von einem Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er dies verneinte, bedrohte der Unbekannte ihn. Nachdem das Opfer ihm Brieftasche und Schmuck übergeben hatte, ergriff der Täter die Flucht. Es wurde niemand verletzt.

Trickdiebstahl in Bettemburg

Auf der Terrasse eines Lokals in Bettemburg wurde ein Besucher am Samstagabend von zwei jungen Personen angesprochen. Diese zeigten ihm einen Zettel und verdeckten mit diesem das auf dem Tisch liegende Handy des Mannes. Als die beiden sich wieder von der Terrasse entfernten, musste das Opfer feststellen, dass ihm das Handy entwendet worden war. Eine Fahndung nach den Dieben verlief ohne Ergebnis.

Klage wegen Betruges

Am Samstag führte eine Person bei der Polizei in Luxemburg Klage, nachdem sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Unbekannte Täter hatten sich am Telefon als Mitarbeiter von Luxtrust ausgegeben und das Opfer aufgefordert, die Nummer des Tokens durchzugeben. In der Folge musste das Opfer feststellen, dass ihm eine vierstellige Geldsumme vom Konto abgebucht wurde. Eine entsprechende Klage wurde entgegengenommen.