Die Zwölfjährige Norah Hames wird vermisst

Norah Hames wird vermisst. Das zwölfjährige Mädchen wurde zuletzt am Abend des 27.06.2023 in Esch/Alzette gesehen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeansjacke, ein beigefarbenes Oberteil mit kurzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker. Norah Hames ist Brillenträgerin.

© FOTO: Police Grand-ducale

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten an die Polizeidienststelle Dudelange, per Telefon unter der Nummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an Police.DUDELANGE@police.etat.lu.