Die zwölfjährige Norah Hames wird noch immer vermisst

Norah Hames wird immer noch vermisst. Das zwölfjährige Mädchen wurde zuletzt am Abend des 27. Juni 2023 in Esch/Alzette gesehen. Die Polizei hatte wenige Tage nach ihrem Verschwinden bereits eine Vermisstenmeldung veröffentlicht, die am Donnerstag erneut wurde.

Beschreibung

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeansjacke, ein beigefarbenes Oberteil mit kurzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker. Norah Hames ist Brillenträgerin.

Foto: Police Grand-ducale

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten an die Polizeidienststelle Dudelange, per Telefon unter der Nummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an Police.DUDELANGE@police.etat.lu.