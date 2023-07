Die Luxemburger Hervé und Zaiah Amann sind Weltmeister in der Blindverkostung von Weinen

Share this with email

Hätte Bacchus seine besten Jünger wählen müssen, hätte er zweifellos Hervé und Zaiah Amann genommen. Die beiden Wahl-Luxemburger wurden im Oktober letzten Jahres Weltmeister in der Blindverkostung von Weinen, und zwar vor den Nasen und Bärten der größten Weinbauländer. Der Sieg des fünfköpfigen luxemburgischen Teams (Trainer Daniel Poos, Guy Bosseler, Jules Hoffelt, Zaiah und Hervé Amann) ist zumindest atypisch, aber die Geschichte dieses seit 1987 verheirateten Paares ist es ebenso, wenn nicht sogar noch mehr.

Im Oktober wurde Luxemburg Weltmeister in der Blindverkostung von Weinen. Foto: D.R.

Wie der Anfang jeder schönen Geschichte beginnt auch diese mit einer Begegnung. "Wir haben uns auf den Schulbänken in Dieuze kennengelernt. Das war 1983. Seitdem haben wir uns nie mehr getrennt", erzählt das Paar. Damals beschloss Hervé, in der kleinen Gemeinde im Département Moselle einen Schachclub zu gründen. Der Club zählte rund 50 Mitglieder, darunter auch seine Frau. "Dadurch lernte ich viele Leute aus verschiedenen Bereichen kennen, insbesondere Leute, die sich für Wein interessierten", erinnert er sich.

Eine Leidenschaft, die durch eine Schachpartie entstand

Eines Abends hatte ein Französischlehrer namens Jean Risse eine Flasche Wein von einer Party bei Daniel Manzi, einem Mitglied des Clubs, mitgebracht. Am Ende der Schachpartie (die übrigens blind gespielt wurde) bemerkte Hervé, dass sein Glas gefüllt war. "Ich habe daran gerochen, es probiert und wahrscheinlich zwei bis drei Minuten warten müssen, bevor ich etwas sagen konnte. Dann rief ich aus: "Das ist ja wunderbar, wenn man so etwas im Weinbereich machen kann, dann wechsle ich den Beruf"". Es war auch der Abend, an dem sich die Leidenschaft von Hervés Frau Zaiah für Wein offenbarte. "Für die Geschichte: Es handelte sich um einen 1984er Côte-Rôtie "La Mouline"".

Hervé ließ den Worten Taten folgen und beschloss, sich im Zentrum für Berufsbildung und landwirtschaftliche Förderung in Beaune einzuschreiben. "Ursprünglich hatte ich vor, Wein zu produzieren. Ich habe einen Abschluss als Techniker für Landwirtschaft in Weinbau und Önologie erworben. Danach hatte ich den Ehrgeiz, ins Burgund zu gehen. Mein Ziel war es, dort für einen Winzer zu arbeiten". Doch die Geburt ihres Sohnes Romann brachte die ursprünglichen Pläne durcheinander.

Zaiah fand eine Stelle in einem medizinisch-pädagogischen Institut, während Hervé sich erneut weiterbildete, diesmal im Bereich internationale Weinvermarktung. Nach seinem Abschluss findet er eine Stelle im Metro-Großhandel in Nancy, wo er sich um die Wein- und Spirituosenabteilung kümmert. Danach landete er auf der Seite des Großherzogtums, in der City Concorde in Bartringen. "Ich habe diese unglaubliche Vinothek drei Jahre lang geführt. Der Laden hatte wirklich sehr gute Weine, prestigeträchtige Cuvées", erinnert er sich. Hervé Amann, der mittlerweile mit seiner Frau nach Luxemburg gezogen ist, sammelt also seine Erfahrungen und vertieft sein Wissen täglich weiter.

Unsere Urlaube verbringen wir immer an Orten, an denen es Winzer gibt.

Danach arbeitete er für verschiedene Unternehmen, die sich auf hochwertige Weine spezialisiert haben, bevor er zu Pitz-Schweitzer in Hosingen Vins & Spiritueux, einem Importeur und Händler von Weinen und Spirituosen kam. Dort ist er seitdem als Verkaufsleiter tätig. Ab diesem Zeitpunkt ist das Paar täglich mit Wein beschäftigt. "Unsere Urlaube verbrachten wir immer an Orten, an denen es Winzer gab", lächeln beide.

Erster Wettbewerb im Jahr 1999

Aber was ist mit den Blindverkostungswettbewerben? "Ich selbst habe meinen ersten Wettbewerb 1999 absolviert, kurz nachdem ich die Vinothek in der City Concorde verlassen hatte. Es war in Antwerpen in Belgien. Ich nahm mit einem Freund, Thierry Meyer, in der Kategorie "Professional" teil. So überraschend es auch klingen mag, ich wurde Erster in meiner Kategorie und das, wenn man bedenkt, dass ich keine Ausbildung als Sommelier hatte, sondern nur Kenntnisse auf der Ebene der Produktion". Hier begann für den gebürtigen Moselaner die Lust am Wettbewerb. "Ich bin dann über Oenomed, eine Gruppe von Ärzten, die dieses Hobby lieben, in die Welt der Blindverkostungen eingetaucht."

Ehrgeizig meldeten sich Hervé und sein Freund Guy Bosseler zum ersten Mal für die französischen Meisterschaften in Blindverkostungen an, die in Zweierteams ausgetragen werden. "Von 28 Teams sind wir auf Platz 22 gelandet, das hat uns in unsere Schranken verwiesen", lacht er. Doch er ließ sich nicht entmutigen, sondern wiederholte das Experiment als Team und verbesserte seine Platzierung jedes Jahr weiter. Danach nahm er an Europa- und Weltmeisterschaften teil, bei denen die Teilnehmer im Gegensatz zur französischen Meisterschaft mit Weinen aus der ganzen Welt getestet werden.

Als Frau musste ich mich durchsetzen, da es sich um eine sehr männerdominierte Branche handelt. Zaiah Amann

Erst 2010, nach dem Tod seines neuen Teamkollegen und Freundes William Wégria, schlug er seiner Frau, die mittlerweile als Direktionsassistentin in der Brasserie Abtei, der Brauerei der Abtei Neumünster, tätig ist, vor, bei den verschiedenen Wettbewerben ein Team zu bilden. "Wir besuchten zusammen die Weingüter, machten zu Hause Weinproben und hatten uns ein sehr gutes Wissen angeeignet. Kurz gesagt, sie war die ideale Partnerin." Allerdings musste sie sich erst einmal beweisen, da die Branche sehr männerdominiert ist. "Ich musste mich durchsetzen, weil ich sehr unterschätzt wurde", sagt sie.

"Ein Bingo ist wie ein Tor im Finale einer Weltmeisterschaft". In der Lage zu sein, einen Wein zu 100 Prozent zu erkennen, von der Rebsorte über den Jahrgang, die Bezeichnung, die Cuvée bis hin zum Produzenten, nennt man "Bingo" und diese Sache ist sehr selten. "Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Ein Bingo bei der WM zu machen, ist wie ein Tor in einem Finale der Fußballweltmeisterschaft zu schießen", vergleicht Hervé Amann. Das hat Hervé jedoch nicht davon abgehalten, mehrmals eine solche Leistung zu vollbringen. "Der letzte war 2021 in Avignon, im Papstpalast, im Rahmen der Weltmeisterschaft, die in Viererteams ausgetragen wird. Es handelte sich um einen spanischen Wein, der sehr schwer zu finden war. Selbst meine Kollegen konnten es nicht glauben. Nach minutenlangen Diskussionen machte es bei mir klick. Meiner Meinung nach stammte der Wein von einem Weingut 300 Kilometer westlich von Barcelona und der Jahrgang aus dem Jahr 2018. Als Teamkapitän habe ich die Verantwortung übernommen und alles hat sich in der Folgezeit bestätigt."

Im Jahr 2019 erlangte das Paar, das mittlerweile mit den verschiedenen Prüfungen vertraut ist, einen ersten Erfolg: Sie belegten den ersten Platz bei einem sehr anspruchsvollen Wettbewerb der französischen Meisterschaft in der Blindverkostung von Weinen und überflogen die Prüfung - das ist nur ein Beispiel!

Im Oktober 2022 gelang ihnen ein weiterer Erfolg. "Wir waren an diesem Tag in Topform", lacht Hervé Amann. "Konkret mussten wir ein Dutzend Weine finden, sechs Weiß- und sechs Rotweine. Wir mussten das Herkunftsland, die Bezeichnung, die Hauptrebsorte, den Jahrgang sowie den Produzenten finden. Wir hatten zehn Minuten Zeit für jeden Wein und die Rangliste wurde in Echtzeit entsprechend der Ergebnisse geändert.

Die Identität von zwölf Weinen ohne jegliche Herkunftsangabe herauszufinden, ist eine große Herausforderung, die regelmäßiges Training, ein unglaubliches, fast enzyklopädisches Geruchsgedächtnis und viel Geduld erfordert. In einem Team, das aus vier Personen und einem Trainer besteht, ist es manchmal schwierig, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. "Wir hatten unsere eigene Taktik, um unsere individuelle Konzentration nicht zu stören. Wir haben auf dem elften Platz angefangen und sind nach und nach in der Rangliste nach oben geklettert, bis wir schließlich den ersten Platz erreicht haben".

Die Endplatzierung der letzten Weltmeisterschaft in Blindverkostungen von Weinen. Nationen aus der ganzen Welt waren vertreten. Foto: D.R.

"Es ist zuerst die Nase, die spricht" Wein zu verkosten ist eine Kunst für sich! Und man muss Hervé und Zaiah Amann nur reden hören, um das zu erkennen. "Es ist vor allem die Nase, die viel spricht", wirft das Paar mit einer Stimme ein. "Die Idee ist, die typischen Aromen bestimmter Rebsorten zu finden. Zum Beispiel wird man in vielen weißen Rebsorten Apfel- und Birnenaromen finden und andere Gerüche, die für jede Rebsorte typisch sind. Manchmal kann man das Herkunftsgebiet anhand der Nase bestimmen". Anschließend wird das Urteil durch den Mund bestätigt oder widerlegt, indem man den Wein probiert. "Man analysiert das Gleichgewicht, die Säure, die Bitterkeit und so versuchen wir, eine Rebsorte zu definieren." Hervé Amann fügt übrigens hinzu, dass man manchmal warten muss, bis der Wein die Temperatur erhöht hat oder der Kontakt mit Sauerstoff durch die Belüftung im Glas eine gewisse Zeit dauert, um die Aromen intensiv genug wahrzunehmen. "Die Geschmacksrichtungen und ihre Ausgewogenheit, die Aromen im Mund, wenn der Wein 37 °C hat, ermöglichen es uns, unsere Suche zu verfeinern und unsere ersten Ideen zu bestätigen oder zu verwerfen. Die Farbe, die Reflexe und die Intensität der Robe, informieren uns über das Alter des Weins und die Weinbereitung. Die Gesamtheit dieser Empfindungen ergibt eine Kombination, ein Profil, anhand dessen wir versuchen, die Identität des Weins zu erkennen".

Kurzum, die Leistung war beachtlich, wenn man bedenkt, dass der große Favorit das belgische Team war. "Es war ein großer Erfolg für uns", sagt das Ehepaar, dessen Expertise mittlerweile nicht mehr unter Beweis gestellt werden muss.

Eine weitere große Herausforderung steht bevor

Hervé und Zaiah haben jedoch noch lange nicht genug von den Blindverkostungen, sondern stellen sich einer weiteren großen Herausforderung: der Teilnahme am Wettbewerb "Vila Viniteca" in Spanien. "Der Wettbewerb besteht aus 120 Zweierteams, die morgens sieben Weine probieren, um sich zu qualifizieren, und nachmittags sieben weitere Weine im Finale. Es werden jedes Mal sehr große Weine angeboten, darunter vor allem spanische Jahrgänge". Der spanische Wettbewerb ist übrigens genauso anspruchsvoll wie der internationale, wenn nicht sogar noch anspruchsvoller. "Man muss für jeden Wein das Land, die Region, die Bezeichnung, alle Rebsorten, den Jahrgang, den Produzenten, die Cuvée finden und eine Beschreibung verfassen".

Damit man das Paar richtig versteht: Es wird nicht hinfahren, um sich zu profilieren. "Wenn wir hingehen, dann um zu gewinnen", erklären sie und bestätigen das Sprichwort, dass ein teurer Wein nicht unbedingt ein Garant für Qualität ist.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Virgule und wurde in der deutschen Fassung leicht angepasst. Übersetzung: Marvin Schieben