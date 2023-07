Die letzten zehn Bürgermeister sind offiziell im Amt

Am Dienstag vereidigte Innenministerin 31 weitere Bürgermeister und Schöffen. Damit können nun alle neuen Schöffenräte ihrer Arbeit in den Gemeinden nachgehen.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) dürfte am Dienstagvormittag erst einmal aufgeatmet haben. Um 10 Uhr nahm sie nämlich die Vereidigung von weiteren zehn Bürgermeistern und 21 Schöffen vor. Dies war die letzte von insgesamt neun Terminen, bei denen 431 gewählte Kandidaten aus 98 Gemeinden ihren Eid ablegten. In den Gemeinden Befort und Berdorf wird am 8. Oktober gewählt.

1 / 31 In Clerf ist Georges Keipes (Biergerlëst) neuer Bürgermeister. Foto: Sibila Lind

2 / 31 Der bisherige Bürgermeister von Clerf, Emile Eicher (CSV), ist nun Erster Schöffe. Foto: Sibila Lind

3 / 31 Zweiter Schöffe in Clerf ist Georges Glod (Biergerlëst). Foto: Sibila Lind

4 / 31 In Fischbach ist der bisherige Schöffe Lucien Brosius nun Gemeindeoberhaupt. Foto: Sibila Lind

5 / 31 Das Amt des Ersten Schöffen in Fischbach bekleidet Daniel Moura. Foto: Sibila Lind

6 / 31 Zweiter Schöffe ist das bisherige Ratsmitglied Laurent Schiltz. Foto: Sibila Lind

7 / 31 Unverändert bleibt Jean Weiler (CSV) in Kayl an der Spitze. Foto: Sibila Lind

8 / 31 Erster Schöffe in Kayl ist Marco Lux (LSAP). Foto: Sibila Lind

9 / 31 Doppeltes Splitting: Nach zwei Jahren wird der Zweite Schöffe José Gonçalves (CSV) von Astrid Belleville (LSAP) abgelöst. Danach folgt wieder ein CSV-Schöffe. Foto: Sibila Lind

10 / 31 Gemeindeoberhaupt in Koerich ist Daniel Wirth. Foto: Sibila Lind

11 / 31 Norbert Welu ist Erster Schöffe in Koerich. Foto: Sibila Lind

12 / 31 Mary-Jo Andrich übernimmt den Posten des Zweiten Schöffen in Koerich. Foto: Sibila Lind

13 / 31 Alles beim Alten in der Gemeinde Parc Hosingen: Romain Wester (Är Ekipp) wird auch in den kommenden sechs Jahren die Geschicke der Gemeinde leiten. Foto: Sibila Lind

14 / 31 Den Posten des Ersten Schöffen der Gemeinde Parc Hosingen übernimmt Gilles Thilgen (Är Ekipp). Foto: Sibila Lind

15 / 31 Georges Majerus (Är Ekipp) ist Zweiter Schöffe in der Gemeinde Parc Hosingen. Foto: Sibila Lind

16 / 31 Marc Gergen konnte seinen Posten in der Gemeinde Préizerdaul verteidigen. Foto: Sibila Lind

17 / 31 Erster Schöffe der Gemeinde Préizerdaul ist Marc Rehlinger. Foto: Sibila Lind

18 / 31 Splitting beim Posten des Zweiten Schöffen in Préizerdaul: Fernand Muller wird nach drei Jahren von Vincenzo Colamonaco abgelöst. Foto: Sibila Lind

19 / 31 Wechsel in Sandweiler: Jacqueline Breuer (LSAP) ist während zwei Jahren neue Bürgermeisterin. Foto: Sibila Lind

20 / 31 Erster Schöffe in Sandweiler ist Claude Mousel (DP). Nach zwei Jahren wird er der neue Bürgermeister. Foto: Sibila Lind

21 / 31 Zweite Schöffin in Sandweiler ist vorerst Corine Courtois, nach zwei Jahren wird sie erste Schöffin. Georges Reuter (LSAP) wird dann Zweiter Schöffe. Foto: Sibila Lind

22 / 31 Claude Marson (LSAP) löst den bisherigen Bürgermeister Jean-Paul Jost in Schüttringen ab. Foto: Sibila Lind

23 / 31 Serge Eicher (DP) ist Erster Schöffe in Schüttringen. Foto: Sibila Lind

24 / 31 Zweiter Schöffe in Schüttringen ist Andrew Kiser (DP). Foto: Sibila Lind

25 / 31 In Strassen bleibt Nicolas Pundel (CSV) Bürgermeister. Foto: Sibila Lind

26 / 31 Keine Änderung beim Ersten Schöffen: Betty Welter-Gaul bleibt in Strassen auf ihrem Posten. Foto: Sibila Lind

27 / 31 Neu im Schöffenrat von Strassen vertreten ist Anne Lahaut-Arend (CSV). Foto: Sibila Lind

28 / 31 Auch neu im Strassener Schöffenrat: Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng). Foto: Sibila Lind

29 / 31 Luc Recken bleibt Bürgermeister von Vichten. Foto: Sibila Lind

30 / 31 Auch der Erste Schöffe von Vichten, Paul Maréchal, konnte seinen Posten behaupten. Foto: Sibila Lind

31 / 31 Zweite Schöffin in Vichten ist Christiane Pauly. Foto: Sibila Lind































































Am Dienstag waren die Bürgermeister und Schöffen aus den Gemeinden Clerf, Fischbach, Kayl, Koerich, Parc Hosingen, Préizerdaul, Sandweiler, Schüttringen, Strassen und Vichten zu Gast im Innenministerium. Wie alle anderen leisteten auch sie den Eid mit dem abgeänderten Spruch: „Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité»