Die 23 Kandidaten der Grünen im Süden

Mit einer neu formierten Doppelspitze – Ministerin Joëlle Welfring (49 Jahre) und Co-Parteichef Meris Sehovic (32) – und ohne ihre elektoralen Schwergewichte aus 2018 - Felix Braz und Roberto Traversini – gehen Déi Gréng im Süden an den Start für die Chamberwahlen. Gestern wurden die 21 Mitstreiter von Welfring und Sehovic offiziell vorgestellt, nachdem die Regionalkonferenz die Liste am vergangenen Samstag verabschiedet hatte.

Dazu gehören Fraktionschefin Josée Lorsché (62) sowie die beiden Abgeordneten Semiray Ahmedova (42) und Marc Hansen (55). Des Weiteren kandidieren Paulo Aguiar (46), Katja Battin (58), Laure Cales (33), Iness Chakir (20), Michel Clees (60), Nick Clesen (37), Fabienne Erpelding (34), Serge Faber (54), Raphael Gindt (30), Nicolas Hirsch (44), Georges Liesch (56), Michèle Machado (43), Viviane Petry (61), Amra Sabotic (30), Moritz Schaaf (27), Josée-Anne Siebenaler-Thill (61), Yves Steffen (35), Paul Thiltges (68). Neun der 23 Bewerber sind Mitglied in einem Gemeinderat und neun Kandidaten waren auch schon vor fünf Jahren auf der grünen Süd-Liste vertreten; die Liste setzt sich aus zwölf Männern und elf Frauen zusammen.

Alle Doppelsitzen stehen fest

Bei den Wahlen vor fünf Jahren errangen die Günen im Süden drei Sitze und verpassten das vierte Mandat nur ganz knapp; der Restsitz ging damals an die LSAP.

Am Donnerstag wird die Liste im Norden vorgestellt, am Freitag ist das Zentrum an der Reihe und am kommenden Montag der Osten. Die Doppelspitzen stehen bereits fest: Stéphanie Empain und Claude Turmes (Sam Tanson und François Bausch (Zentrum), Chantal Gary und Henri Kox (Osten).