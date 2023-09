De Walpodcast

Episode 5: Lëtzebuerg sicht de Superstar oder Walkampf – wéi geet dat eigentlech?

Fir déi fënneft Folleg vun De Walpodcast schwätzen Liz an Ines mat zwou Experten, déi selwer an der Walkampfzentral sutzen: Marc Glesener, eemolege Wort-Chefredakter a Journalist, Walkampfmanager fir d’CSV, ahaut Kommunikationsstrage, an Abbes Jaboby, generalsekretär vun Déi Gréng den d’Partei mat opgebaut , se grouss gemaach an se duerch verschidde Walen begleet huet. Déi 2 Experten erzielen eis aus wat fir engemm Stoff d’Dreem vu Politiker a Parteie gemaach ass, wéi een richteg Walkampf féiert, pop wat et beim Choix vum Kandidaten oder enger Kandidatin ukënnt – a wat e mescht wann een verléiert.

58:30