"Der Stoff ist nicht gefährlich, die Herkunft jedoch unbekannt"

Eine verdächtige Substanz in einem Schulbus hat am Montagabend in Rosport die Eltern mit ihren Kindern in Atem gehalten. Wie Cédric Gantzer, Pressesprecher beim CGDIS, auf Anfrage mitteilt, hatten Kinder mehrere Beutel mit einem "weißen Pulver ubekannter Herkunft" gefunden und sie mit in die Maison Relais genommen. Auf dem Schulcampus "Am Bongert" werden Kinder des Cycle 1 unterrichtet, dort befindet sich ebenfalls die Einrichtung für die Nachmittagsbetreuung für die Kinder aus der Gemeinde. Wie verschiedene Quellen gegenüber dem "Luxemburger Wort" berichten, wurde die Instanz in einem Bus gefunden, die die Kinder von Born in die Maison Relais nach Rosport transportiert.

"Weil mehrere Personen in Kontakt mit der Substanz waren, mussten sie isoliert werden", erzählt Cédric Gantzer. Betroffen waren dem Pressesprecher zufolge sowohl Schulkinder, als auch das Begleitungspersonal. "Es geht um eine gängige Prozedur, wenn man nicht weiß, um welchen Stoff es sich beim Pulver handelt", sagt Gantzer. Laut Pressesprecher mussten fünf Erwachsene der Dekontaminierungsprozedur unterzogen werden. Auf dem Gelände wurden dafür Mobilduschen aufgestellt.

Lesen Sie auch:Der Tag in Luxemburg - Was am Montag wichtig war

Die Kinder seien an der Prozedur nicht beteiligt gewesen. "Wir wollten sie nicht erschrecken und keine Panik auslösen", sagt der CGDIS-Pressesprecher. Rund 50 Personen mussten mehrere Stunden im Gebäude ausharren, bis sie herauskommen konnten. Der Zeitaufwand sei notwendig gewesen, um den Stoff zu isolieren. "Es war besser, so zu handeln, weil bei unbekannten Substanzen nicht sofort das Risiko eingeschätzt werden kann. Es kann sich zum Beispiel auch um Drogen handeln."

Stéphanie Weydert: "Situation nicht überbewerten"

Laut Behörden gibt es inzwischen die ersten Erkenntnisse, was die Substanz betrifft. "Der Stoff ist nicht gefährlich, über seine Herkunft wissen wir jedoch nichts", sagt Polizeisprecher Ben Eich. Ebenfalls ist ungewiss, wie der Stoff im Schulbus gelandet war. Die Analysen werden vom Groupe de Protection contre les risques nucléaires, radiologiques, bilogiques et chimiques (NRBC), einer Spezialeinheit des CGDIS, durchgeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stéphanie Weydert, die Bürgermeisterin der Gemeinde Rosport-Mompach, sagte gegenüber dem LW, dass die nötigen Vorkehrungen unternommen worden seien. "Wir müssen analysieren, wie es zum dem Vorfall kam. Man soll die Situation nicht überbewerten." Wichtig sei ihr, dass die Schritte eingeleitet worden seien, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Am Montagabend waren rund 50 Rettungshelfer im Einsatz, ebenfalls zwei Rettungswagen und der SAMU-Notarzt waren anwesend.