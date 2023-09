Der 38-jährige Benjamin Schneider wird vermisst

Es ist die zweite Vermisstenmeldung an einem Tag. Schneider ist auf Medikamente angewiesen.

Die Polizei wendet sich am Dienstagnachmittag mit einer weiteren Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit: Gesucht wird der 38 -jährige Benjamin Schneider. Zuletzt gesehen wurde er am Mittwoch, den 30. August.

Der Mann ist laut Meldung von molliger Statur, zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat kurze braune Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste ein helles T-Shirt, eine helle Hose sowie eine Brille.

Benjamin Schneider ist auf Medikamente angewiesen.

Jegliche Informationen zu dem Vermissten und seinem Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg per Tel.: (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu weitergeleitet werden.

Am Dienstagmorgen wurde der 21-jährige Jason Lee Chris Beidler vermisst gemeldet.