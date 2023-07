Der 34 jährige Yalçim Ökaz wird vermisst

Der Vermisste wurde am Sonntagnachmittag das letzte Mal in der Umgebung Luxemburg-Rollingergrund-Belair gesehen. Er spricht Französisch und Türkisch.

Der 34 -jährige Yalçim Ökaz wurde zuletzt am Sonntag gegen 16:00 Uhr in der Umgebung Luxemburg-Rollingergrund-Belair gesehen und wird seitdem vermisst. Der Vermisste ist von schlanker Statur, etwa 1,60 - 1,70 Meter groß und hat kurzes schwarzes Haar. Er spricht Französisch und Türkisch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Jogginghose und schwarze „Crocs“.

Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsortes sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxemburg per Tel.: (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu weitergeleitet werden.