Déi Lénk: „Alles ze gewannen“ oder „Näischt ze verléieren“ ?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nichts zu verlieren oder alles zu gewinnen: Nach dem bescheidenen Resultat von Déi Lénk bei den Gemeindewahlen im Juni hätte beides zutreffen können. Als Wahlslogan entschied sich die Partei für Letzteres. Klar: Ein Slogan, der eine „optimistische Kampfansage im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung ist und gegen eine reiche Minorität, die auf der Kosten der arbeitenden Menschen profitiert“, erklärte David Wagner, Spitzenkandidat im Bezirk Zentrum, bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Partei am Mittwoch.

Das Wahlprogramm, das soll eben die Realität spiegeln, in der „weniger privilegierte Menschen“ leben: eine Welt, in der „dunkle Wolken seit Jahren den Himmel bedecken“ und „unerträgliche soziale Ungerechtigkeiten“ mit sich gebracht haben, schildert Marc Baum. Eine Welt der „Zerstörung unserer natürlichen Umwelt, verbunden mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust“ - und als Lösung ein 68 Seiten starkes Dokument mit insgesamt 665 Forderungen, an dem die Parteibasis seit März arbeitet. Partizipativ, wie es sich gehört: „Es war uns wichtig, unseren Mitgliedern die Zeit zu geben, sich mit dem Programm auseinanderzusetzen“, betonte der ehemalige Abgeordnete Marc Baum am Mittwoch.

Dabei setzt ein Zitat des französischen Dichters Guillaume Apollinaire auf der ersten Seite des Programms den Ton: „Il est grand temps de rallumer les étoiles.“ Déi Lénk wollen die Sterne nicht nur bewundern - sondern diese wieder zum Leuchten bringen. Und das mit vier thematischen Schwerpunkten: Arbeit, Klima, Steuern und Logement.

Lesen Sie auch:„Serge Tonnar war nie Kandidat, um für uns Kandidat zu sein“

32-Stunden-Woche, höherer Mindestlohn, sechste Urlaubswoche ...

„Arbeit als Hamsterrad“, „arbeiten, um zu überleben“ - Déi Lénk wollen sich der Probleme der arbeitenden Menschen als thematischen Schwerpunkt annehmen und drängen in dem Bereich auf mehr Lebensqualität hin. Ihr Vorschlag: Eine sechste Urlaubswoche soll nun her und eine progressive Reduzierung der Arbeitszeit auf 32 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich.

Zudem wollen Déi Lénk den Mindestlohn um 300 Euro anheben und damit einer Forderung des Europäischen Gewerkschaftsbundes nachkommen. Damit will die Partei „soziale Ungleichheiten reduzieren“.

Es wäre unverantwortlich, Steuersenkungen zu versprechen, wenn wir das Gegenteil brauchen und das Geld da holen müssen, wo es ist. Carole Thoma Co-Sprecherin von Déi Lénk

Zusätzlich dazu soll der Fokus darauf gelegt werden, Kapital stärker als Arbeit zu besteuern. Und zwar über den Weg von Vermögens- und einer Erbschaftssteuer in direkter Linie. Nach dem Konzept von Déi Lénk würde eine Vermögenssteuer progressiv ab einem Vermögen von 200.000 Euro greifen - Immobilien mit einberechnet, mit Ausnahme des Hauptdomizils. Bei der Erbschaftssteuer soll ein Freibetrag bis 1,5 Millionen gelten.

Dass Déi Lénk dabei wohl eher keine Anhänger des CSV-Spitzenkandidaten Luc Frieden und seines Konzepts „weniger Steuern für alle“ sind, machte Parteisprecherin Carole Thoma klar: „Wir brauchen einen starken Staat. Es wäre unverantwortlich, Steuersenkungen zu versprechen, wenn wir das Gegenteil brauchen und das Geld da holen müssen, wo es ist.“

Der neue Wahlslogan von Déi Lénk: „Alles ze gewannen“. Foto: Gilles Kayser

Eigentümer sollen in eine Mutualité einzahlen

Beim Wohnungsbau wollen Déi Lénk vor allem gegen Spekulation vorgehen. Mit der neu eingeführten Mobilisierungssteuer habe die Regierung zwar auf das Problem reagiert, allerdings „geht alles nicht weit genug und greift zu spät“, kritisierte Co-Sprecher Gary Diderich. Die Steuer sei nicht progressiv genug und nehme nicht in Betracht, wie viele Wohnungen Menschen besitzen.

Je mehr die Wohnungspreise aktuell sinken, desto mehr wird die Tür für Spekulanten geöffnet, mehr zu kaufen und damit die Marktpreise zu beeinflussen, so die Analyse von Diderich. Mehr Menschen würden aufgrund dessen Wohnungen mieten. „Deswegen müssen wir die Mieten deckeln, das geht am schnellsten und hilft den Menschen sofort“, so Diderich.

Lesen Sie auch:Süden: Déi Lénk gehen mit vier Spitzenkandidaten ins Rennen

Doch auch denen, die sich ein Haus gekauft haben und dafür einen flexiblen Kredit aufgenommen haben, soll geholfen werden: mit einer Mutualité, in der Eigentümer einzahlen. Durch diese soll Menschen eine temporäre finanzielle Unterstützung zugutekommen, die aufgrund des steigenden Zinsniveaus Probleme haben, ihren Kredit zurückzubezahlen.

Klassenkampf lautet die Devise

Neben der sozialen Gerechtigkeit wird im Programm der Linken auch Klimagerechtigkeit großgeschrieben. Dabei das Augenmerk auf die energetische Sanierung gelegt. „Damit die Menschen weniger Geld für Energie bezahlen müssen. Wir können uns nicht leisten, dass ab Herbst 4.500 bis 5.000 Menschen, die im Bausektor tätig sind, in die Arbeitslosigkeit abrutschen. Wir brauchen sie, um die energetische Sanierung voranzutreiben“, betont Diderich.

Lesen Sie auch:Zentrum: David Wagner und Ana Correia führen Déi Lénk-Liste an

Mit ihrem Programm senden Déi Lénk sowohl eine Botschaft an „die da unten“ als auch an „die da oben“: „Die Reichen, die das Klima kaputt machen und keine Steuern zahlen wollen, haben kein Interesse daran, dass sich etwas ändert. Aber für die, die keine Privilegien haben, gibt es mit uns alles zu gewinnen“, lautet die Kampfansage von David Wagner und Déi Lénk für die Chamberwahlen.