Das helfende Lächeln Gottes

Eine Krankenwallfahrt ohne ihre helfenden Hände wäre undenkbar: die „Foulards blancs“ der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“. Seit 1965 begleiten und umsorgen im Großherzogtum Frauen und Männer ehrenamtlich kranke und körperlich eingeschränkte Menschen, die an gewichtigen Pilgerfahrten wie Lourdes, Banneux oder der Muttergottesoktave teilnehmen. Doch wer sind diese besonderen Pfadfinder, die einen weißen „foulard“ um den Hals tragen und sich bedingungslos in den Dienst kranker Pilger stellen?

„D’Gebees an de Kaffi brénge mir vu Lëtzebuerg mat!“

Lourdes im Juli 2023. Es ist 6 Uhr morgens. Im sogenannten „Accueil“, wo die Kranken untergebracht sind, beginnt für die „Foulards blancs“ die Morgenschicht. „Unsere kranken Pilger werden zunächst gewaschen und angekleidet, denn schließlich will man sich für den Gang zur Lourdes-Grotte herausputzen“, erklärt Marie-Claire Rasqué, Clanchefin der Luxemburger „Foulards blancs“, während sich Weihbischof Leo Wagener, der seit 1991 „Aumônier“ der „Foulards blancs“ ist, einen gelben Kittel überstülpt, um selbst beim Waschen und Ankleiden eines langjährigen Pilgers Hand anzulegen. „Während der Nacht halten immer zwei ,Foulards‘ Nachtwache, um unterstützend beim Toilettengang zur Seite zu stehen oder um beruhigende Worte zu sprechen, falls jemand mal schlecht geträumt hat“, ergänzt Marie-Claire Rasqué, die zum 45. Mal mit der Luxemburger Truppe in Lourdes aktiv ist.

Jeden Morgen werden die Zimmer gereinigt und desinfiziert. „Dafür haben wir unsere Bodenkosmetiker“, sagt schmunzelnd die Clanchefin. „Anders als bei ,Foulards blancs‘ aus anderen Ländern, gibt es bei uns keine strikte Aufgabenteilung. Jeder macht bei uns alles, aber stets nach seinen Kompetenzen. Nicht jeder muss pflegerische Dienste bei den Kranken absolvieren“, weiß Edmond Mariany zu berichten, der seit 34 Jahren mit den „Foulards blancs“ nach Lourdes kommt, und schnappt sich die Putztücher, nachdem er einen Pilger fertig angezogen zum Frühstückstisch gebracht hat. „Roter Putzlappen ist für Waschbecken und Klo, der blaue für die Möbel im Zimmer. Das ist hier so“, erklärt Edmond, der vor einigen Jahren seine Partnerin und „Foulard blanc“ Chantal in Lourdes kennengelernt hat. Alles hat seine Ordnung im 1997 eingeweihten „Accueil Notre-Dame“, wo bereits der betagte Papst Johannes-Paul II. bei seinem Lourdes-Besuch inmitten der kranken Pilger untergebracht war. Die Betten müssen ordnungsgemäß gemacht werden, derweil die Clanchefin das korrekte „Lourdessche“ Einhaken der Bettlaken überwacht. „Am Abreisetag müssen wir die Betten neu beziehen und alles in den Zimmern muss desinfiziert werden“, sagt Marie-Claire Rasqué.

Wasserkanne „à la luxembourgeoise“: Edmond Mariany (links), der seit 34 Jahren bei den „Foulards blancs“ in Lourdes aktiv ist, schenkt Wasser aus der Wasserkanne ,Ave Maria‘ ein. Foto: Marc Jeck

Parallel zur Putzkolonne schneidet in der Küche Romain Kleer Baguette fürs Frühstück – mit einer Schneidemaschine, die man eigens aus Luxemburg mitgebracht hat. „Wir bringen auch unsere Marmelade und unseren Kaffee aus Luxemburg mit. Früher haben wir sogar Blumen zur Dekoration der Tische im Essbereich aus Luxemburg nach Lourdes importiert. Heuer bringen wir nur noch die Vasen aus der Heimat mit“, erörtert die Clanchefin und zeigt den Essbereich der 23 Kranken, die während der diesjährigen Diözesanpilgerfahrt nach Lourdes von 43 „Foulards blancs“ begleitet wurden. Liebevoll servieren die „Foulards“ das Frühstück, wo die Pilger zwischen verschiedenen bereits belegten Baguettestücken wählen können. Und dazu werden Kaffee und Milch aus Luxemburg gereicht – stets mit einem lächelnden Mund und ermutigenden Worte der betreuenden Pfadfinder! Nach dem Mittagessen, das von den Verantwortlichen des Marienheiligtums zubereitet wird, werden die Kranken mit Kuchen und „Wäffelcher“ verwöhnt, die Mitglieder der Pfadfindertruppe eigens vor Reiseantritt gebacken haben.

Mit Bollerwagen und Wasserkannen durch den Heiligen Bezirk

Logistisch ist die Krankenwallfahrt eine echte Herausforderung. Davon zeugt bereits das Material, das eigens mit einem großen Lastwagen aus Luxemburg angeliefert wird. Alles wird ehrenamtlich von den „Foulards“ organisiert – sogar ihr Logis zahlen die „Scouts“ aus ihrer eigenen Tasche! Zwischen Koffern der kranken Pilger und „Foulards blancs“, Rollstühlen, Regenpelerinen und Decken finden sich so manche Kuriosa wie der obligate Bollerwagen und die etwas antik wirkenden Thermoskannen, die mit Lourdes-Wasser gefüllt, den Kranken während des Tages gegen Dehydration des Körpers und den Durst gereicht werden. „Die Wasserkannen der Luxemburger – sogar mit Aufschrift ,Ave Maria‘ – sind allemal stilvoller als die Plastikbehälter anderer ,Hospitaliers‘, die die Kranken während der Gottesdienste mit Wasser versorgen“, meint eine teilnehmende Pilgerin.

Auch der Medikamentenschrank wird eigens aus der Heimat importiert und gehört zum Inventar der „Foulards“-Karawane. Der begleitende Arzt, Dr. Xavier Bairin, der sich seit sechs Jahren im Regiment der „Foulards blancs“ ebenfalls ehrenamtlich engagiert, verwaltet den Schrank mit Medikamenten gegen kleinere und größere Leiden.

Die „Foulards blancs“ begleiten die kranken Pilger zu den verschiedenen Schauplätzen und Gottesdiensten der Lourdes-Wallfahrt – und das bei jedem Wetter. Und stets achtet Clanchefin Marie-Claire Rasqué darauf, dass die Rollstühle geordnet in Zweierreihen hinter den Flaggen – die luxemburgische Lourdes-Fahne und die „Foulards blancs“-Fahne – aufgestellt sind. Legerer geht es am Nachmittag zu, wenn die Kranken und ihre Betreuer im Café „New Orleans“ bei Eis und „Gaufres“ – und manchmal „Fritten“ – der Geselligkeit frönen.

Einmal „Foulard blanc“, immer „Foulard blanc“!

„Um bei den ,Foulards blancs‘ mitwirken zu können, muss man mindestens 17 Jahre alt sein. Nach einer dreijährigen Praktikumszeit engagiert man sich als ,Foulard blanc‘. Nach zwei weiteren Jahren Dienst in Lourdes erhält man einen weißen Foulard mit dem Lourdes-Monogramm NDL“ erklärt Marie-Claire Rasqué. Jedes Jahr erneuern die „Foulards blancs“ ihr Scoutversprechen während der Lourdes-Wallfahrt im Rahmen einer feierlichen Zeremonie. „Als ,Foulard‘ haben wir das zusätzliche Versprechen, uns in den Dienst der Kranken, insbesondere während der Lourdes-Fahrt, zu stellen“, sagt, „Foulard“ Patrick Schmit ergänzend.

Was 1926 an der Grotte von Massabielle zaghaft mit drei „Promesses“ begann, als sich französische Pfadfinder in den Dienst der Kranken stellten, ist heute eine international wirkende Gemeinschaft. 1962 wurde erstmals eine Luxemburgerin in die „Foulards blancs“ der „Guides de France“ aufgenommen. Drei Jahre später wurde in Luxemburg eine luxemburgische Sektion der „Foulards blancs“ ins Leben gerufen.

Quelle der Freude: Die „Foulards blancs“ sorgen nicht nur für das leibliche Wohl der Pilger, sondern sind auch eine gewichtige Quelle für Lebensfreude. Foto: Marc Jeck

„Mit den Jahren kennt und schätzt man sich und kommt durch die Erinnerungsmedaillen, die man gerne unter uns ,Hospitaliers‘ tauscht, ins Gespräch“, verrät Edmond Mariany, der zwischen „Accueil“ und Grotte eine italienische „Hospitalier“ spontan auf ihre Erinnerungsmedaille anspricht, die er gerne mit ihr tauschen möchte. Da die junge Frau zum ersten Mal in Lourdes Dienst tut, möchte sie ihre Medaille allerdings behalten. Von solchen unzähligen Begegnungen können die langjährigen „Foulards blancs“ Bände schreiben.

Am kommenden 12. September begleiten die „Foulards blancs“ die kranken Pilger aus Luxemburg ins belgische Marienheiligtum Banneux, denn einmal „Foulard blanc“ heißt immer „Foulard blanc“!

1 / 8 Flagge zeigen trotz Wetterkapriolen: Die "Foulards blancs" trotzen Wind und Regen. Foto: Marc Jeck

2 / 8 Maßgeschneidert: "Foulard blanc" Romain Kleer schneidet das Baguette mit einer aus Luxemburg mitgebrachten Schneidemaschine. Foto: Marc Jeck

3 / 8 Bettenmachen sind Chefsache: Clanchefin Marie-Claire Rasqué gibt Nachhilfeunterricht beim Einhaken der Bettlaken Foto: Marc Jeck

4 / 8 Frühstücken wie Gott in Luxemburg: Kaffee und Marmelade haben die „Foulards blancs“ aus Luxemburg Foto: Marc Jeck

5 / 8 In Badelatschen: Dr. Xavier Bairin logiert gemeinsam mit den kranken Pilgern im „Accueil Notre-Dame“ in Lourdes, das wie ein Hospital aufgebaut ist. Foto: Marc Jeck

6 / 8 In einer Zeremonie erneuern die Foulards ihre Versprechen Foto: Marc Jeck

7 / 8 Pommes und Crémant: Die kranken Pilger und ihre Betreuer teilen sich irdische Freude am Nachmittag auf der Terrasse des Café „New Orleans“. Foto: Marc Jeck

8 / 8 Eine große Familie: Die Eltern der 15-jährigen Jana Hannen haben sich in Lourdes bei den „Foulards blancs“ kennengelernt. Die jüngste Teilnehmerin will sich weiterhin bei den Pfadfindern in Lourdes engagieren. Foto: Marc Jeck