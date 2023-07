Das gute alte Abschleppseil

Share this with email

Der Anruf kam unerwartet und warf mich ganz plötzlich in eine andere Zeit zurück. „Ich bin liegen geblieben. Kannst du mich abschleppen?“, fragte meine Frau am Telefon. Die Frage hatte mir seit 20 Jahren niemand mehr gestellt. Früher, als ich erst einige Jahre den Führerschein besaß, sind alle meine Freunde mit sehr billigen Autos durch die Gegend gefahren, deren technischer Zustand, sagen wir mal, nicht ganz einwandfrei war. Wir alle hatten immer gehörigen Respekt vor der nächsten technischen Untersuchung, weil das mitunter die Trennung von der lieb gewordenen Karre bedeuten konnte. Dann und wann geschah es, dass ich einem Bekannten aus der Patsche helfen musste, wenn sein Auto plötzlich Wasser verlor, ein unverzichtbares Teil abgefallen war oder die Batterie streikte.

Nach einer Viertelstunde erkannte ich, dass ich gar kein Seil hatte.

Heutzutage fahren alle von ihnen nahezu fabrikneue Autos, die alle zwei Jahre zur Inspektion in die Werkstatt kommen und folglich so gut wie nie eine Panne erleiden. Bei meiner Frau hatte das Auto allerdings aus heiterem Himmel plötzlich verrückt gespielt und alle Warnleuchten fingen auf einmal an zu blinken. Ich machte mich also in unserer Garage auf die Suche nach einem Abschleppseil. Als ich eine Viertelstunde in allen Ecken gekramt hatte, musste ich erkennen, dass ich gar kein Abschleppseil mehr besitze. Ich hätte meiner Frau zwar gerne in ihrer misslichen Lage geholfen, wusste aber nicht wie.

Letzten Endes vertrauten wir den schwierigen Fall Profis an, die das funktionsunfähige Fahrzeug kurzerhand an den Haken nahmen. Das war's. Technisch interessierten Lesern möchte ich nicht vorenthalten, welches Teil an dem Auto streikte. Es war ein Benzintröpfchen-Reinspritz-Röhrchen, das kaputt war. Oder so ähnlich.

