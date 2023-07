Das erwartet Radfahrer beim Vëlosummer 2023

In den vergangenen Jahren lockte der Vëlosummer stets zahlreiche Radfahrer auf die jeweiligen Strecken. © FOTO: Alain Piron/LW-Archiv

Zwölf Fahrradstrecken, die auf einer Gesamtlänge von über 500 Kilometern durch 56 Gemeinden führen, darunter 114 Kilometer, die für den Autoverkehr gesperrt werden. Das sind die Eckdaten des Vëlosummers 2023. In dieser Woche enthüllten das Mobilitäts- und das Tourismusministerium die diesjährige Ausgabe.

Die bietet vier neue Routen im Vergleich zum Vorjahr. Zum einen ist dies die „Schmuggler-Tour“, die durch Ell, Rambruch sowie die belgische Grenzregion führt. Zudem gibt es die Strecke „Mam Kätti op Schengen“, die von Remich bis nach Frankreich führt. Neu ist auch die „Syr-Sauer-Model-Tour“, welche unter anderem durch Echternach, Mertert und Consdorf verläuft. Die vierte neue Strecke ist die „Süd-West-Tour“, die von Käerjeng bis nach Kahler führt.

Meisten Strecken sind nur an einem Wochenende befahrbar

Startschuss des diesjährigen Vëlosummer ist am 29. Juli. Der letzte Tag der Aktion ist knapp einen Monat später, am 27. August. Die wenigsten Strecken sind jedoch während des gesamten Zeitraums befahrbar. Acht Routen sind nämlich nur an einem einzelnen Wochenende für den Vëlosummer geöffnet.

Der Zeitplan zeigt, wann welche Routen gefahren werden können. © FOTO: Mobilitätsministerium

Mit der diesjährigen Ausgabe wollen die Verantwortlichen an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen. „Die zwölf Touren bieten Radfahrern die Möglichkeit, die verschiedenen Facetten des Landes mit dem Fahrrad zu entdecken und sollen gleichzeitig mehr Menschen dazu bewegen, das Fahrrad als Transportmittel im Alltag zu nutzen“, erklärt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) das Ziel der Aktion.

Die zwölf Routen sind für alle Radtypen geeignet und führen immer über befestigte Strecken. Alle Routen sind jeweils in beide Richtungen befahrbar, der Schwierigkeitsgrad wird bei jeder Tour angegeben.

Unterkünfte und Gepäckdienst für Radfahrer

Entlang der jeweiligen Strecken wird es zertifizierte „bed+bike“-Unterkünfte geben, in denen Radfahrer übernachten können. Diese Unterkünfte verfügen über kostenlose und abgeschlossene Fahrradräume.

Darüber hinaus wird der Dienst „Move we carry“ angeboten. Dieser ermöglicht es Radfahrern, ihr Gepäck von einer Unterkunft zur nächsten transportieren zu lassen, ohne es selbst auf dem Rad mitnehmen zu müssen. Pro Gepäckstück fällt eine Gebühr von zwölf Euro an.