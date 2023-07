Das Alinéa schlägt ein neues Kapitel auf

Für Buchliebhaber ist das Alinéa in der Hauptstadt seit Jahren eine Institution. Nun ist der Laden an einer neuen Adresse zu finden.

Es ist wahrscheinlich die Herzlichkeit und Wärme, die die beiden Schwestern Elmira und Ava inmitten ihres Ladens ausstrahlen. Das und die Tatsache, dass sie sich ehrlich für ihre Kundschaft interessieren. „Wir kennen 80 Prozent unserer Kunden. Mit Namen und Geschmack, wir wissen, was ihnen gefällt.“ Manchmal hält Ava auch ein Buch in der Hand, bei dem sie gleich an eine bestimmte Person denkt und legt es für sie zurück. Seit Jahren floriert der Buchladen Alinéa in der Hauptstadt und trotzt Veränderungen wie Online-Shopping und Pandemie.

Die beiden lassen ihre Kundschaft in eine Welt eintauchen, in der man sich über Stunden verlieren kann: die Welt der Bücher. Und Bücher gibt es im Alinéa so weit das Auge reicht. An einer neuen Adresse, mitten im Stadtzentrum, 30 Rue des Capucins, ein paar Meter neben der alten in der Rue Beaumont, schlägt das Herz der Bücherwürmer höher.

Zurzeit liest Elmira aufgrund ihrer Zwillinge vor allem Kinderbücher. Foto: Anouk Antony

Hinter dem Tresen, inmitten des großen Raums, durch den von allen Seiten Tageslicht hineinfällt, stehen Elmira und Ava Najafi. Die beiden Schwestern mit iranischen Wurzeln führen den Bücherladen mittlerweile gemeinsam. Nachdem Elmira bereits während ihrer Schulzeit ein Praktikum im Alinéa absolvierte und auch sonst während ihrer Sommerferien dort arbeitete, hat sie einen Teil ihres Herzens in der Bücherwelt des ehemaligen Besitzers, Edmond Donnersbach, gelassen.

Aber Alinéa ist für mich der Nonplusultra-Bookstore. Und das war das Einzige, was mich zurückbringen konnte. Elmira Najafi

Die 30-jährige Ava kümmert sich mit Herzblut um die Social Media Präsenz von Alinéa. Foto: Anouk Antony

Im Iran geboren, verbrachte Elmira ihre gesamte Kindheit in Luxemburg. Doch von 2014 bis 2018 zog es sie zurück in ihr Geburtsland. Es war einmal im Sommer, als sie zu Besuch in Luxemburg war und Bücher bei Edmond Donnersbach abholte. Er bot ihr an, wieder im Alinéa zu arbeiten, da er sich in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen wolle. „Für mich war es eine sehr schwierige Entscheidung, denn ich mochte mein Leben im Iran wahnsinnig gerne“, sagt die 40-Jährige. „Aber Alinéa ist für mich der Nonplusultra-Bookstore. Und das war das Einzige, was mich zurückbringen konnte.“ Also kam Elmira zurück nach Luxemburg und ließ ihr Leben im Iran hinter sich. Als sie dann mit ihren Zwillingen schwanger wurde, holte sie ihre Schwester dazu. Sie dachte damals: „Es wäre cool, wenn jemand da wäre, der aus der Familie stammt und bei dem Vertrauen da ist.“

Die Entscheidung, das Geschäft dann in Gänze zu übernehmen, fällten Elmira und Ava mitten in der Zeit, in der Corona das Weltgeschehen dominierte. Eine sehr riskante Entscheidung, die Elmira getreu ihres Mottos „No risk, no fun“ traf. Noch heute schwärmen die beiden Schwestern von der Loyalität, die sie von ihrer Kundschaft während dieser außergewöhnlichen Zeit bekamen. „Wir konnten wegen unserer Kundschaft weitermachen. Viele andere hatten dieses Glück nicht“, erzählt Ava.

Bis unter die Decke stapeln sich alle möglichen Bücher nun in der Rue des Capucins. Foto: Anouk Antony

Doch diese Unterstützung sei zwischenzeitlich etwas abgeklungen, sagt Ava. Die Normalität, in der Kunden lieber online Bücher bestellen und weniger gerne in den Geschäften stöbern, trat wieder ein. Doch an eine Webseite denken die Beiden zurzeit nicht. „Es liegt uns nicht im Blut“, gibt Elmira zu. Mit viel Elan kümmert sich Ava um das Social Media des Geschäfts und ihre Arbeit trägt Früchte. Ziel war es, dadurch vorrangig auch eine jüngere Leserschaft anzusprechen. Und das sei ihr gelungen. „Wir sehen, dass es auch ohne Onlineshop funktioniert“, erklärt Elmira.

Durch den neuen Standort erzielen die beiden Schwestern auch wesentlich mehr Sichtbarkeit. „Man kommt nicht an uns vorbei“, freut sich Elmira. Oft sehen die beiden auch Kunden, die sich ein Buch holen, um ihre neue Errungenschaft dann nebenan auf der Terrasse des „Vis-à-Vis“ zu lesen. Die Stammkundschaft geht immer noch ein und aus, doch mittlerweile stöbern auch Expats in den englischen Büchern. Auch Touristen steigen die drei Stufen in den Laden, nicht etwa, um nach Postkarten oder Magneten von Luxemburg zu suchen, sondern um beispielsweise „Der kleine Prinz“ als Erinnerung an den Urlaub auf Luxemburgisch zu kaufen.

„Wir haben uns vielleicht, was die Fläche angeht, verkleinert, aber die Auswahl ist immer noch die Gleiche“, bekräftigt Ava. „Jeder Tag ist eine Herausforderung. Aber wir können den Laden so führen, wie wir es für richtig halten“, ergänzt Elmira. Die nächsten zehn Jahre sind gesichert, denn vermietet wird die Ladenfläche von der Stadt Luxemburg, die das Alinéa unterstützt. Und Ava beteuert: „Ich komme jeden Tag hier an und bin dankbar, einfach nur dankbar.“