Christine Schweich wechselt zur DP

Zu einem kleinen Erdbeben kam es am Montag in der Südgemeinde Monnerich. Ausgerechnet die LSAP-Trésorière Christine Schweich verlässt die LSAP und wechselt zur DP über. Sie fühle sich nicht mehr in der LSAP zuhause, so die 39 Jahre alte Juristin und Staatsbeamtin. Zudem könne sie sich nicht mehr mit der Politik ihrer Partei identifizieren.

Schweich war bei den vergangenen Gemeindewahlen als Spitzenkandidatin ihrer Partei angetreten und als sechstgewählte in den Gemeinderat gewählt worden, ein Mandat, das sie - so das Schreiben weiter - mit Stolz annehme. Nur eben für die DP. Alle anderen LSAP-Mandate und Posten gibt sie ab. Schweich war über zehn Jahre Mitglied der LSAP. Mit dem Wechsel wird die schwarz-blaue Koalition unter Bürgermeister Jeannot Fürpass (CSV) gestärkt.

Die Entscheidung fiel nur einen Tag vor der Vorstellung der LSAP-Südkandidaten für die anstehenden Chamberwahlen.