Carlos Rodriguez nutzt die Gunst der Stunde

Tadej Pogacar (SLO/Emirates) sprintete im Ziel mit letzter Kraft um ein paar Sekunden Zeitbonus, doch mehr als Schadensbegrenzung war dem frustrierten Ex-Champion nicht vergönnt. Ausgebremst von Begleitmotorrädern und der Stärke des Titelverteidigers Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) ist ein weiterer Angriff des Herausforderers auf das Gelbe Trikot erfolglos geblieben.

Auf der spektakulären ersten Alpenetappe der 110. Tour de France mit fünf Anstiegen und 4.200 Höhenmetern verpufften sämtliche Angriffe Pogacars auf den großen Rivalen Vingegaard. Der Däne baute seinen geringfügigen Vorsprung auf den zweimaligen Tour-Sieger Pogacar sogar minimal auf nun zehn Sekunden aus, weil er am Gipfel des Col de Joux Plane vor seinem Widersacher passierte und somit eine Zeitgutschrift von acht Sekunden einheimste. Pogacar krallte sich drei Sekunden weniger.

Auch das Duell um den letzten Podestplatz in Paris bleibt spannend. Der Tagessieg nach 151,8 km in Morzine ging an Carlos Rodriguez vom Team Ineos Grenadiers. Der 22-jährige Spanier schob sich in der Gesamtwertung auf den dritten Rang vor und liegt nun eine winzige Sekunde vor Jai Hindley (AUS/Bora).

Dessen Teamkollege Bob Jungels fuhr in Morzine auf Rang 23 (auf 16'01''). Der 30-Jährige bestätigt somit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage und verbessert sich in der Gesamtwertung auf Rang 31 (auf 1.24'47''). Jungels wurde 58 km vor dem Ziel, acht Kilometer vor dem Gipfel des Col de la Ramaz, abgehängt. Wenige Augenblicke zuvor hatte es Kevin Geniets (Groupama) erwischt. Der erreichte das Tagesziel als 25. (auf 17'21''). Auch der 26-Jährige rückt in der Gesamtwertung nach vorne. Er ist mittlerweile 36. (auf 1.41'26''). Alex Kirsch (Lidl) klassierte sich am Samstag als 110. (auf 37'03') und liegt nun im Klassement an Position 109 (auf 3.12'30'').

Pogacar wird ausgebremst

Im Fokus stand aber erneut das Gigantenduell zwischen Vingegaard und Pogacar. Am anspruchsvollen letzten Anstieg Col de Joux Plane setzte Pogacar 3,7 km vor dem Gipfel die erste Attacke. Anders als in den Pyrenäen, am Puy de Dôme oder am Grand Colombier fuhr Vingegaard die entstandene Lücke aber wieder zu.

Die Rivalen belauerten sich. Eine weitere Pogacar-Attacke blieb buchstäblich im Verkehr stecken - zwei Begleitmotorräder versperrten den Weg. Vingegaards einzige eigene Attacke dagegen saß: Der Däne sprintete von Pogacars Hinterrad zu den Bonussekunden an der Spitze der Bergwertung.

Jonas Vingegaard (Gelb) führt die Gesamtwertung weiterhin vor Tadej Pogacar an. Foto: AFP

Kurz nach dem scharfen Start war das Rennen wegen des bislang größten Massensturzes der diesjährigen Tour für 29 Minuten unterbrochen worden. Betroffene Fahrer ließen sich behandeln, andere wechselten das Material, Pogacar, der nicht zu Fall gekommen war, setzte sich in der Zwangspause auf den Bürgersteig und wartete geduldig auf den Neustart.

Mit Ausnahme des Spaniers Antonio Pedrero (Movistar) und Louis Meintjes aus Südafrika (Intermarché) konnten alle Fahrer das Rennen fortsetzen. Später kam es zu weiteren Stürzen. Unter anderem erwischte es den früheren Tour-Zweiten Romain Bardet aus Frankreich (DSM), der mit einer Gehirnerschütterung ausstieg. Sieben Fahrer erreichten das Ziel nicht. Besonderes Pech hatte das EF-Education-Team, das mit Esteban Chaves (COL) und James Shaw (GB) gleich zwei Fahrer verlor.

Am Sonntag könnte bei der nächsten Bergankunft eine weitere Attacke Pogacars anstehen. Drei Anstiege der ersten Kategorie sind auf den 179 km von Les Gets nach Saint-Gervais Mont-Blanc zu überwinden. Der Schlussanstieg ins Skigebiet auf 1.372 Meter ist bei sieben Kilometern Länge 7,7 Prozent steil.