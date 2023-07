So schläft es sich bei quakenden Fröschen

Wussten Sie, dass Frösche bis zu 90 Dezibel laut quaken können? Falls nicht, können Sie gerne bei mir zu Hause vorbeikommen. Einer unser Nachbarn hat Frösche in seinem Teich.

Der Lärm hat in der Nachbarschaft für Unruhe gesorgt. Einer der Nachbarn hat einen anonymen Brief in den Briefkasten des "Besitzers" der Frösche gelegt: Das Quaken wäre zu laut, er solle „das Nötige unternehmen“.

Was genau damit gemeint ist, steht nicht im Schreiben. Der Nachbar hat aber bei Facebook reagiert und gesagt, dass die Frösche von selbst in den Teich kommen. Frösche quaken in der Fortpflanzungszeit von April bis Juni, am Tag und nachts - und dies sehr laut. Anscheinend ist dies der Fall, wenn mehr Frösche anwesend sind. Die Männchen stimulieren sich gegenseitig.

Im Sommer steht unser Fenster meistens offen. Und es kommt schon mal vor, dass die Frösche mich zum Aufwachen bringen. Das stört mich - im Gegensatz zu einem unseren Nachbarn, dem Briefschreiber - nicht.

Damit kann ich auch sagen: Ich bin nicht der Briefschreiber. Die Frage, wer er oder sie ist, wurde in unserer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe diskutiert. Leider noch ohne Erfolg. Allgemein störte sich aber keiner an dem lauten Quaken.

Der Juni ist vorbei. Mal schauen, was nun mit den Fröschen und dem Quaken passiert.

