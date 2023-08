Bin ich eigentlich eine richtige Luxemburgerin?

Share this with email

Keine Sorge, liebe Leser, ich habe keine existenzielle Krise - jedenfalls nicht meiner Nationalität geschuldet. Aber die Frage, ob ich „überhaupt eine richtige Luxemburgerin“ bin, wurde mir während meiner Studienzeit in Trier vermehrt gestellt. Und schuld daran war nicht einmal mein Name, der fälschlicherweise oft als Griechisch durchgeht. „Mikos, das erinnert so an Mykonos!“

Nein, tatsächlich hatten viele meiner Kommilitonen stark ausgeprägte Vorurteile uns Luxemburgern gegenüber.

Wir sind reich und halten uns nicht mit dem trierischen Fußvolk auf, sondern pendeln jeden Tag mit unserem Porsche, den wir zum 18. Geburtstag als Standardgeschenk bekommen, zwischen unserer Heimat aus Crémant und Sternerestaurants an die „Uni im Ausland“, ganz ohne auf das luxuriöse Hotel Mama zu verzichten.

Der größte Schock für eine Kommilitonin war, als sie erfuhr, dass ich keinen Porsche fahre.

Studierende aus dem Großherzogtum haben sogar ihre eigene Orientierungsveranstaltung – was ich allerdings nicht wusste. Ich staunte demnach nicht schlecht, als der Präsident der Uni die Erstsemester vor den „lauten Luxemburgern mit komischen Bräuchen“ warnte.

Meine Kommilitonen teilten die Vorurteile. Sie verstanden nicht, warum ich eine Wohnung in Trier hatte. Dass wir gar nicht alle reich sind, wollten sie auch nicht hören.

Doch der größte Schock für eine Kommilitonin war wohl, als sie erfuhr, dass ich keinen Porsche fahre, geschweige denn überhaupt ein Auto besitze. Wenn ich mit dem Auto in Trier war, dann mit dem Opel Corsa meiner Mutter, den ich gelegentlich ausleihen konnte. „Bist du ohne eigenes Auto überhaupt eine richtige Luxemburgerin?!“, fragte sie mich entsetzt.

