Betrügerin in Trier zu vier Jahren Haft verurteilt

(TJ) - Vier Jahre Freiheitsentzug, so das Urteil, das am Dienstag am Landgericht in Trier gegen eine 55 Jahre alte Serbin gefällt wurde. Der Frau wurde vorgeworfen, eine Luxemburgerin und ihre Familie um 750.000 Euro gebracht zu haben.

Die Serbin hatte die Luxemburgerin vor rund zehn Jahren in Trier kennengelernt und der 45 Jahre alten Frau weisgemacht, ihre Familie sei mit einem tödlichen Fluch belastet und nur sie könne Schlimmeres abwenden.

61mal hatte das Opfer und ihre Familie Geld an die "Wahrsagerin" überreicht, bis es zur Anklage kam. Der Ehemann der Serbin bekam wegen Beihilfe zum Betrug eine einjährige Bewährungsstrafe.