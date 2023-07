Betrügerin erbeutet 43 000 Euro von 77-Jähriger

Die Anruferin stellte sich als Polizeibeamtin vor und gab an, dass die Tochter der Frau einen Unfall verursacht hätte.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Eine 77 Jahre alte Frau in St. Ingbert ist mit einem sogenannten Schockanruf getäuscht und um 43 000 Euro betrogen worden. Die Frau erhielt am Donnerstag einen Anruf von einer unbekannten Frau auf ihrem Festnetztelefon, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Anruferin stellte sich als Polizeibeamtin vor und gab an, dass die Tochter der 77-Jährigen einen Unfall verursacht hätte, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt worden wären. Um die Untersuchungshaft der Tochter zu vermeiden, wurde die Frau aufgefordert, 60 000 Euro Bargeld zu übergeben.

Lesen Sie auch:Vorsicht vor Betrugsmasche mit „Schockanrufen“

Die Frau hob daraufhin an zwei unterschiedlichen Banken insgesamt knapp 43 000 Euro ab, die sie später auf einem Parkplatz hinter dem Rathaus der Stadt an eine unbekannte Frau übergab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Täterin machen können.

Auch in Luxemburg kommen solche Fälle immer wieder vor. Zuletzt hatte die Polizei Anfang Juni vor dieser Betrugsmasche gewarnt

Die Polizei unterstreicht regelmäßig, dass ein derartiges Vorgehen für das Hinterlegen einer Kaution in Luxemburg nicht angewandt wird. Zudem bitten die Polizei oder andere Ämter Bürger nicht telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen und holen diese auch nicht bei Ihnen ab.