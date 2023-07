Baustelle auf der A6 zwischen Bartringen und Mamer 

Share this with email

Über das kommende Wochenende wird der Straßenbelag der A6 zwischen dem Verteiler Helfenterbruck und Mamer erneuert. Bereits am Freitagnachmittag wird mit den notwendigen Vorbereitungsarbeiten begonnen. Die Straßenbauverwaltung rechnet mit Verkehrsstörungen.

Die eigentlichen Arbeiten beginnen am 21. Juli um 22 Uhr und sollen am 24. Juli gegen 5 Uhr enden. Die A6 wird in Richtung Arlon zwischen den beiden Autobahnkreuzen Helfenterbruck und Mamer nicht zugänglich sein. Der Verkehr läuft auf der A6 in beiden Richtungen einspurig und die Geschwindigkeit ist auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Gesperrt werden ebenfalls die Zubringerstraßen in Richtung Arlon. Fahrzeuge, die von der N6 kommen, werden ab dem Kreuz Strassen umgeleitet, diejenigen, die von der CR181 kommen, über Bridel.