Autofahrer bei Verkehrsunfall in Wiltz getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiltz ist am Sonntag ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen.

In der Nacht auf Sonntag hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall in Wiltz ereignet. Ein Autofahrer verlor gegen 0.30 Uhr an der Kreuzung der Rue Michel Thilges mit der Avenue du 31 Août 1942 die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach eine kleine Steinmauer und kam schließlich gegen ein Gitter zum Stillstand. Das berichtet die Polizei am Sonntagmorgen.

Die Rettungsdienste waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den Fahrer und den Beifahrer. Der 57-jährige Fahrer war jedoch derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Beifahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, um weitere medizinische Behandlung zu erhalten.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer gründlichen Untersuchung des Unfalls, um die genauen Umstände und mögliche Ursachen zu klären.