Auto flüchtet und kollidiert mit zwei weiteren Fahrzeugen

Alkoholisierte Fahrer, Autoeinbrüche und Randalierer: Die Polizei hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag alle Hände voll zu tun.

Zwei Personen mussten die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Foto: Symbolfoto: Pierre Matgé

(lm) - Am Samstagnachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass sich auf dem Gelände eines geschlossenen Lokals in der Itziger Rue Anatole France mehrere Personen unbefugt aufhielten. Als sie die Polizeistreife entdeckten, flüchteten sie mit dem Auto. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Obwohl die Flüchtigen bei ihrem Manöver mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierten, setzten sie die Fahrt fort. Nach Angaben der Polizei kam niemand zu Schaden.

Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer weiteren Polizeistreife angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Die drei Personen standen zudem unter Drogeneinfluss, wie ein Drogenschnelltest zeigte. Es wurde Protokoll erstellt.

Gegen 22.45 Uhr am selben Abend kam es in der Rue de Belvaux in Esch/Alzette zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich bei der Kontrolle herausstellte, dass der Fahrer alkoholisiert war. Weiteren Überprüfungen ergaben, dass gegen den Fahrer bereits ein provisorisches Fahrverbot vorliegt. Es wurde Strafanzeige erstellt.

Zwei Personen verbringen die Nacht in der Ausnüchterungszelle

Außerdem musste ein Fahrer am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr auf dem Schlammestee in Weiler zum Turm den Führerschein abgeben. Eine Polizeistreife wurde auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit geöffneter Tür an der Straße stand. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Weiter informiert die Polizei darüber, dass in den vergangenen Stunden erneut vermehrt in Fahrzeuge eingebrochen wurde. Dies war unter anderem der Fall in Cruchten, Ettelbrück und Luxemburg-Stadt. Es wurden jeweils Klagen entgegengenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Aggressives Verhalten

Wie bereits in der Nacht auf Samstag wurden auch in der vergangenen Nacht einige Personen in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Das teilt die Polizei am Sonntagmittag mit.

In der Rives de Clausen wurden gleich mehrere alkoholisierte Personen aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gemeldet. Vor Ort traf eine Polizeistreife auf einen alkoholisierten Mann, der sich bei der Kontrolle den Beamten gegenüber sehr aggressiv verhielt. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen.

Zudem wurde ein Mann nach einem Verkehrsunfall in Eschdorf aggressiv. Der Drogen- und Alkoholtest des Fahrers war positiv. Anschließend wurde er von einer Polizeistreife für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, wo er zunehmend aggressiver wurde. Auch dieser Mann musste mit zur Dienststelle.