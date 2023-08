Auf der Schueberfouer ist Sicherheit mehr als nur Vertrauenssache

Share this with email

Vor nicht einmal einer Woche ist auf einem Jahrmarkt nahe Charleroi in Belgien das Worst-Case-Szenario eingetreten. Beim Fahrgeschäft Rock’n’Roll, einer Art fliegender Teppich, löst sich eine Sicherheitssperre. Sieben Personen werden herausgeschleudert und teils schwer verletzt. Zwei sind in kritischem Zustand. Eine weitere Woche zuvor stirbt bei einem weiteren Fall im französischen Ferienort Cap d'Agde ein 17-Jähriger. Dafür zu sorgen, dass sich Ähnliches nicht bei der Schueberfouer wiederholt, ist die Aufgabe von Luxcontrol.

Das Unternehmen ist als unabhängiges Prüfinstitut für die Gebrauchsabnahme aller Fahrgeschäfte, Kirmesbuden, Imbisse und Restaurants verantwortlich.

Der Bürgermeister ist zuständig für die Sicherheit

Dabei ist vom Gesetz her in Luxemburg eigentlich der jeweilige Bürgermeister für das Einhalten aller Sicherheitsvorschriften einer Kirmes verantwortlich. „Dieser verfügt in der Praxis aber kaum über das technische Wissen“, erklärt Patrick Duarte, Operationschef bei Luxcontrol. Seit 1996 beauftragt daher die Stadt Luxemburg das unabhängige Institut mit dieser Aufgabe. Auch andere Städte im Land delegieren diese sicherheitstechnische Abnahme an Luxcontrol. Mit fast 30 Jahren Prüftätigkeit im Schaustellergewerbe verfügen die Experten über eine ausgeprägte Erfahrung. Viele Fahrgeschäfte kennen die Ingenieure bereits seit Jahrzehnten.

Das Gefälle des Glacisfeldes muss beim Aufbau der Fahrgeschäfte ausgeglichen werden. Foto: André Feller

„Acht Experten begleiten daher die Schausteller vom Aufbau bis hin zur Abnahme“, erklärt Serge Simon, der technische Direktor. Dass man bereits beim Aufbau dabei sein möchte, hat mit dem Unterbau der Fahrgeschäfte zu tun. Aufgrund der leichten Neigung des Glacisfeldes muss das Gefälle beim Aufbau der Fahrgeschäfte und Buden ausgeglichen werden. „Und genau das möchten wir sehen und prüfen, bevor alle dekorativen Elemente angebracht werden und der Unterbau deswegen unsichtbar wird“, sagt Serge Simon. Begutachtet werden alle Richtlinien zum Einsatz der Nivellierplatten, so etwa die Tragfähigkeit oder die Standsicherheit.

Vom Stahlwerk im Minett zum Global Player Luxcontrol wurde 1978 von der Luxemburger Stahlindustrie unter der damaligen Bezeichnung Laborlux als chemisches Analyselabor gegründet. Im Laufe der Zeit bauten die Verantwortlichen das Aufgabengebiet weiter aus. Aus einem lokalen Prüf- und Analyselabor für die Stahlindustrie entstand zunächst ein nationaler Dienstleister. Dann expandierte das Luxemburger Prüfunternehmen und heute ist es ein Global Player mit internationaler Präsenz in China, Japan und den USA. Die technischen Kontrollen und Abnahmen erstrecken sich heute über die Baubranche, Lebensmittelsicherheit, Hygienestandards, Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltanalytik, Commodo-Prozeduren, Homologationsprozesse in der Automobilbranche sowie die von der Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt gesetzlich angeordneten Prüfungen.

Beim Anziehen der Schrauben werfen die Kontrolleure ebenfalls einen Blick über die Schulter von Schaustellern und Monteuren. Hierbei liegt der Fokus auf dem Zustand des verwendeten Materials. Dazu gehört aber auch die Nachkontrolle, ob alle Schrauben mit dem jeweils im Baubuch festgelegten Anzugsdrehmoment gesichert sind.

Das Baubuch ist für die Prüfer unverzichtbar. Es enthält alle Pläne, Aufbauanleitungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsprotokolle, Schaltpläne sowie eine Vielzahl an technischen Angaben. Alle diese Details sind von Belang, um den korrekten Aufbau und Betrieb von Buden und Fahrgeschäften zu begutachten.

Notfallprogramme bei Stromausfall

Mit der Schraubenkontrolle ist die Abnahme aber noch lange nicht abgeschlossen. Die Experten testen auch jedes Spiel im Betrieb. Dafür sitzen sie wie später die Fahrgäste in den Gondeln oder Waggons. Sie kontrollieren, ob alle Gurte und Fixierungen funktionieren. Sie vergewissern sich des guten Zustands von Ketten, Drahtseilen und Bauelementen. Etwaige Abnutzungen oder Risse werden gleich bemängelt.

Nächster Prüfpunkt ist die Sicherheitstechnik. Dazu gehören Brems- und Notfallsysteme. Sind diese voll funktionsfähig? Wie reagiert ein Fahrgeschäft bei Stromausfall? Wie kommen die Fahrgäste bei Stromausfall wieder herunter? In jedem Fahrgeschäft gibt es manuelle Vorrichtungen, um die Fahrgäste auch ohne Strom sicher zu befreien. Dazu wird etwa eine Bremsanlage manuell gelüftet oder eine Gondel sanft und schrittweise heruntergelassen.

„Wir überprüfen ebenfalls, ob die Schausteller und Angestellte mit den Vorrichtungen und dem Notfallprogramm vertraut sind, und ob diese funktionieren“, präzisiert Serge Simon. Einen kritischen Blick werfen die Kontrolleure auch auf die Steuerpulte der Fahrgeschäfte. Dort stelle man etwa sicher, dass alle Fahrprogramme mit dem Baubuch übereinstimmen. Dazu gehört auch, dass die Fahrzeit bei einer bestimmten Geschwindigkeit stimmt und die maximal zulässige Umdrehungszahl nicht überschritten wird.

Die Schueberfouer ist zweifelsohne einer der sichersten Orte des Landes. Serge Simon Technischer Direktor bei Luxcontrol

Diese Kontrollen sind nur ein kleiner Teil des gesamten Aufgabenbereichs. Bei Restaurants oder Imbissen kontrollieren die Prüfer allgemeine Sicherheitsvorgaben, wie die Breite von Notausgängen, das Vorhandensein von geprüften Feuerlöschern, Fehlerstrom-Schutzschaltern, andere Notschalter sowie genormter Erste-Hilfekästen. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die Sicherheitsnormen elektrischer Installationen in den Feuchträumen einer Küche.

„Somit ist die Schueberfouer zweifelsohne einer der sichersten Orte des Landes“, stellt Serge Simon fest. „Nicht nur für die Besucher, sondern auch für das Personal.“ Die Schausteller seien größtenteils kooperativ und würden sich oft für die Arbeit der Kontrolleure dankbar zeigen. Nach den durchgeführten Untersuchungen übergibt Luxcontrol einen ausführlichen Prüfbericht an den Bürgermeister. Auf der Grundlage dieses Berichtes erteilt der Bürgermeister die Betriebsgenehmigung an die jeweiligen Schausteller. Geldstrafen werden keine verhängt. Das Nicht-Ausstellen einer Betriebserlaubnis sei schon Strafe genug, meint Serge Simon, der technische Direktor bei Luxcontrol abschließend. Bleibt ein Fahrgeschäft geschlossen, so verdient auch der Schausteller kein Geld.

