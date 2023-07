Anhaltende Dürre erhöht das Risiko für Waldbrände

Share this with email

Der Sommer steht vor der Tür, es ist heiß und viele Menschen suchen Entspannung und Abkühlung in der Natur. Doch vielerorts hat es bereits seit Wochen nicht oder nicht mehr ausreichend geregnet. Die Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände steigt. Denn durch die wetterbedingten Trockenperioden der vergangenen Sommer sind Wiesen, Felder und Waldstücke stark ausgetrocknet und extrem leicht entzündbar. Eine Unachtsamkeit kann bereits verheerende Folgen für Mensch und Natur nach sich tragen.

Doch jeder kann etwas tun, um Waldbrände zu verhindern. Das Innenministerium rät Folgendes:

Tipps für Privatpersonen

Werfen Sie keine noch brennenden Zigarettenkippen auf den Boden. Zünden Sie kein Feuer im Freien an. Grillen Sie nur an den dafür vorgesehenen Orten und halten Sie ein Löschmittel, wie etwa einen Kanister Wasser, in der Nähe bereit. Werfen Sie die Kohlen des Grills nicht in die Natur. Warten Sie, bis die Glut abgekühlt ist, bevor Sie sie an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgen.

Fahren Sie nicht mit dem Auto durch Wiesen, Felder oder Wälder, um Funkenflug zu vermeiden. Blockieren Sie nicht den Zugang zu Waldwegen oder Feldern, damit der Weg für die Feuerwehr im Fall eines Vegetations- oder Waldbrandes gewährleistet bleibt.

Tipps für Landwirte

Halten Sie immer einen Feuerlöscher bereit, um einen Brandausbruch löschen oder zumindest begrenzen zu können. Überprüfen Sie landwirtschaftliche Maschinen regelmäßig, um Funkenflug durch technische Probleme zu vermeiden.

Füllen Sie nicht genutzte Wassertanks und stellen Sie diese der lokalen Feuerwehr zur Verfügung. Halten Sie immer eine Egge bereit, um die Erde beim Ausbruch eines Feuers aufzukratzen oder eine vegetationsfreie Brandschutzzone schaffen zu können. Bringen Sie sich im Brandfall nicht selbst in Gefahr und unterstützen Sie gegebenenfalls die Einsatzkräfte durch technische Hilfsmittel oder Wassertransport.

Kontaktieren Sie im Brandfall umgehend die Einsatzkräfte unter dem Notruf 112.

Wer einen Brand beobachtet, sollte umgehend die Einsatzkräfte unter der Notrufnummer 112 alarmieren. Geben Sie den genauen Standort durch, wenn möglich den Waldrettungspunkt, der durch eine grüne Plakette, meist an Baumstämmen angebracht, markiert ist, und informieren Sie die Feuerwehr über mögliche Zufahrtswege. Bringen Sie sich zudem selbst in Sicherheit.