Ab in den Urlaub ohne böse Überraschungen

Ungefähr zu dieser Zeit vor einem Jahr hatte ich an dieser Stelle über die unglücklichen Umstände meiner Sommerurlaubsreise berichtet. Der Rückflug war damals aufgrund eines Gewitters gestrichen worden und ich kam mit Kind und Kegel sechs Stunden später als geplant am Zielort an. Von den Strapazen des nächtlichen Durchflugs einer Gewitterfront ganz zu schweigen.

Ich sehe der Auszeit mit einem mulmigen Gefühl entgegen.

Obendrein machte sich unser Gepäck ohne uns auf die Reise, sodass wir um Mitternacht nur dem verwaisten Transportband am Flughafen zuschauen konnten. Allein das Grübeln, wie sich die für den Alltag nötigen Sachen aus dem Koffer schnell ersetzen lassen, war nervenaufreibend. Zum Glück dauerte unser Dasein ohne Lieblingsklamotten & Co. nicht allzu lange: Am nächsten Tag wurde uns das Gepäck per Sondertransport zugestellt.

Weil meine Familie nun wieder das Reisefieber packt und der nächste Urlaub in den Sommerferien bevorsteht, sehe ich der Auszeit mit einem etwas mulmigen Gefühl entgegen. Ob alles gut geht und böse Überraschungen uns erspart bleiben? Ich will dies zumindest hoffen, denn dieses Mal haben wir auf den Flieger verzichtet und verreisen mit dem eigenen Auto. Sollte es anders als erwartet kommen, dann berichte ich, liebe Leser, darüber gerne in meinem nächsten Gazettchen.