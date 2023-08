71-Jähriger stirbt nach Unfall in Ettelbrück

Share this with email

(lm) - Am Montagabend wurde gegen 21 Uhr eine Person in der Ettelbrücker Avenue des Alliés von einem Auto erfasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hat der 71-jährige Fußgänger den Unfall nicht überlebt. Er wurde am Montagabend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und erlag in der Nacht seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei damit, die genauen Umstände des Unfalls zu klären, wie die Beamten weiter informieren. Das Auto wurde beschlagnahmt und der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Der Alkohol- und Drogentest verliefen negativ. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine Autopsie des Unfallopfers beantragt.

Die Ermittlungen laufen derzeit und weitere Überprüfungen finden unter der Aufsicht eines Untersuchungsrichters in Diekirch statt.