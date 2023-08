22-Jährige stirbt an Unfallfolgen

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 am Mittwochmittag ist eine junge Autofahrerin am Abend ihren Verletzungen erlegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch hat ein Todesopfer gefordert. Gegen 12.20 Uhr war auf der A6 in Richtung Belgien kurz hinter dem Gaspericher Kreuz ein Auto auf ein anderes Fahrzeug geprallt, das auf einer der Beschleunigungsspuren stand.

Die Fahrerin des stehenden Fahrzeugs wurde dabei schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden, bevor sie nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht wurde.

Am Donnerstag meldete die Polizei, dass die 22-Jährige am Abend den Kampf gegen ihre Verletzungen verloren hat und am Mittwochabend im Krankenhaus verstarb.