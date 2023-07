Der Minderjährige, der am 26. Juli als vermisst gemeldet wurde, ist wohlauf, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Der Minderjährige wurde am Freitagabend in Esch/Alzette gesehen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der minderjährige Junge, der am vergangenen Mittwoch als vermisst gemeldet wurde, ist nach Angaben der Polizei wohlauf. Er sei am Freitagabend zunächst in Esch/Alzette gesehen worden und konnte am Samstag wohlauf angetroffen werden.