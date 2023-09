Die Polizei bittet in einer Mitteilung vom vergangenen Dienstag um Hinweise.

Die Polizei sucht seit vergangenem Dienstag nach Angie Gina Pettinato. Die 14-Jährige gilt derzeit als vermisst, nähere Umstände sind nicht bekannt.

Zweckdienliche Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Museldall per Tel.: (+352) 244701000 oder per E-Mail: Police.MUSELDALL@police.etat.lu weitergeleitet werden.