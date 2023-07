Wie sich Großherzogin Maria Teresa zur Botschafterin der Kunst macht

Share this with email

Großherzogin Maria Teresa war in Cannes bei den Festspielen und plauderte dort mit den Filmschaffenden. Sie war auch in Venedig bei der Architekturbiennale und besuchte in der Lagunenstadt den Luxemburger Pavillon. Sie war in Paris beim Marché de la Poésie auf der Place Saint-Sulpice im sechsten Arrondissement, wo sie mit den Luxemburger Dichterinnen und Dichtern sprach.

Und nun, an diesem Mittwoch, kam sie nach Arles und war auch dort Botschafterin der Luxemburger Kultur. In Arles beginnen jedes Jahr Anfang Juli die Rencontres internationales de la photographie. Auch Luxemburg ist da präsent. Die Kulturstiftung Lëtz Arles gibt jedes Jahr einem Fotokünstler aus Luxemburg die Möglichkeit, seine Werke im Rahmen dieses Festivals auszustellen.

Diesmal hatte sich eine Jury für den Fotografen, Grafiker und Drucker Daniel Wagener entschieden, der nun über den ganzen Sommer mitten in Arles in der Chapelle de la Charité seine Fotos unter dem Titel "Opus incertum" zeigen darf. Danielle Igniti hat die Ausstellung kuratiert und den Künstler bei seiner Arbeit begleitet.

Bei der Vernissage am Mittwoch führte die Kuratorin die Großherzogin durch die Ausstellung, dies in Anwesenheit vieler Gäste. So war der Luxemburger Botschafter in Frankreich Marc Ungeheuer präsent, auch der Bürgermeister der Stadt Arles Patrick de Carolis (er war früher Präsident von France Télévisions und führt seit zwei Jahren die Stadt Arles) sowie Festivaldirektor Christoph Wiesner. Kulturministerin Sam Tanson konnte wegen privater Verpflichtungen nicht nach Arles kommen. Der erste Regierungsrat im Kulturministerium Jo Kox vertrat sie.

Wir werden demnächst ausgiebig über das Kunstwerk von Daniel Wagener und über die Rencontres d'Arles berichten.