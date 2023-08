Wenn Arzneimittel zur Massendroge werden

Share this with email

Sechs Folgen, ähnlicher Einstieg: Eine Person weist darauf hin, dass das Folgende zwar auf wahren, aber fiktionalisierten Begebenheiten beruht. Nach diesem Hinweis teilen Betroffene in wenigen Sätzen ihre persönlichen Schicksalsschläge mit: Sie alle haben Familienmitglieder durch Oxycontin verloren.

Das ist auch Kern des Ganzen: Erzählt wird von der Entwicklung der Opioid-Epidemie in den USA; von der Idee des Schmerzmittels Oxycontin über dessen aggressive Vermarktung bis hin zu den unzähligen Opfern.

Die Miniserie basiert auf dem im New Yorker erschienen Artikel „The Family That Built an Empire of Pain“ von Patrick Radden Keefe und dem Buch „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ von Barry Meier. Filmisch umgesetzt werden die Vorlagen über die Geschichte der Protagonistin und Anwältin Edie Flowers (Uzo Aduba), die in einer eidesstattlichen Erklärung ihre jahrelangen Ermittlungen gegen Purdue Pharma minutiös schildert.

Satirisch überspitzte Darstellung

Uzo Aduba übernimmt die Rolle der Anwältin Edie, die dem Pharmariesen auf die Spur kommt. Foto: Keri Anderson / Netflix

„Painkiller“ orientiert sich an Martin Scorseses schwarzer Komödie „Wolf of Wall Street“: In satirisch überzeichneter Manier werden größenwahnsinnige Männer in Anzügen gezeigt, wie sie mit fragwürdigen Strategien zu immer mehr Reichtum in der Pharmabranche gelangen.

Strippenzieher ist der Präsident von Purdue Pharma, Dr. Richard Sackler (Matthew Broderick). Die Vermarktung des Medikaments liegt aber in den manikürten Händen attraktiver Verkäuferinnen, zu denen auch die College-Absolventin Shannon Schaeffer (West Duchovny) gehört. Gerade junge Frauen werden angeworben, um das Opioid mit hohem Suchtpotenzial im Medizinsektor als vermeintlich harmloses Schmerzmittel unterzujubeln.

So verbreitet sich Oxycontin wie ein Lauffeuer und löst eine landesweite Epidemie aus. Stellvertretend für Tausende Opfer wird Glen Kryger (Taylor Kitsch) gezeigt. Nach einem Arbeitsunfall wird dem Vater zweier Kinder Oxycontin verschrieben. Die Folge: schwere Abhängigkeit und irreparable Schäden.

Unsensibler Umgang mit der Thematik

Untermalt wird die temporeiche Handlung mit Montagesequenzen, die aus Nachrichtensegmenten, Comics, Neuronenbildern oder Archivmaterial bestehen. Diese Einschübe dienen der Überhöhung einzelner Aussagen und unterstreichen den satirischen Unterton.

Ein Beispiel: Während Richard Sacklers feierlicher Rede anlässlich der Zulassung von Oxycontin werden etwa Kriegsaufnahmen eingeblendet. Damit soll wohl auf die verheerenden Konsequenzen verwiesen werden. In Kombination mit den fröhlichen Bläserklängen von Fleetwood Macs „Tusk“ mutet das allerdings geradezu zynisch an. Die Musikauswahl generell mag angesichts der Tragik der realen Opfer teilweise unsensibel erscheinen.

Empathielos an der Spitze: Der Präsident von Purdue Pharma, Dr. Richard Sackler (Matthew Broderick), treibt den Verkauf des Mittels an. Foto: Keri Anderson / Netflix

Die Hauptdarstellenden Matthew Broderick als empathieloser Geschäftsführer, Uzo Aduba als ehrgeizige Ermittlerin, West Duchovny als naive Verkäuferin und Taylor Kitsch als gutmütiger, aber stark substanzabhängiger Familienvater spielen ihre eher eindimensional geratenen Rollen sehr überzeugend. Trotz dieser Stereotypen vermag das Ensemble unterschiedliche Perspektiven auf das komplexe Geschehen zu werfen.

Was dient der Form? Was ist unangemessen? Kunstgriffe, wie der absurde Singalong in der fünften Folge, mögen zwar unterhaltsam sein, wirken aber allzu obszön angesichts von über 300.000 Toten durch Opioide in den letzten 20 Jahren. Gegen Ende der Serie ebben vielleicht deshalb die humoristisch-satirisch gefärbten Stilmittel ab und das Drama wird stärker.

Doch „Painkiller“ mäandert zwischen schwarzer Komödie, tragischem Drama und teils ernstem, teils sensationsheischendem True-Crime-Format, ohne dabei einen kohärenten Ton zu finden. Die fiktionale Nacherzählung der Opioid-Krise ist zwar unterhaltsam und aufschlussreich, allerdings auch mit Vorsicht zu genießen.

Alle Folgen der Miniserie sind bei Netflix verfügbar.