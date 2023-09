Vorwürfe kultureller Aneignung gegen Michael Manns „Ferrari“-Film

Share this with email

Darf ein heterosexueller Mann in die Rolle eines homosexuellen Mannes schlüpfen? Müssen in Filmen Juden von einem jüdischen Schauspieler oder einer jüdischen Schauspielerin verkörpert werden? Die Debatte um kulturelle Aneignung ist unerlässlich, sie muss geführt werden. Und doch ist sie ein Fass ohne Boden – insbesondere in der Filmbranche.

Nun gab es vonseiten des italienischen Schauspielers Pierfrancesco Favino ebenfalls Kritik an Adam Driver als Enzo Ferrari, wie die österreichische Zeitung „Der Standard“ am 3. September meldet.

Der US-amerikanische Schauspieler schlüpft in Michael Manns „Ferrari“, der bei den 80. internationalen Filmfestspielen von Venedig Weltpremiere feierte, in die Rolle des Gründers der Automobilmarke. Favino sehe, so „Der Standard“, in Adam Driver als Enzo Ferrari eine Fehlbesetzung. Medienberichten zufolge, behaupte Favino, dass ein italienischer Schauspieler die Rolle hätte übernehmen müssen. So wäre es ein Fall von kultureller Aneignung.

Ein Biopic mit angezogener Handbremse

Der Film selbst, der aus dem Leben von Enzo Ferrari, dem Gründer der legendären Sportwagenfirma, erzählt, blieb derweil ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Regisseur Mann konzentriert sich auf das Jahr 1957: Ferrari verkauft kaum 100 maßgefertigte Wagen pro Jahr, das Hauptgeschäft ist der Rennbetrieb, der allerdings Unmengen an Geld verschlingt.

Die noch junge Firma droht ins Schlingern geraten, und sie zu 50 Prozent Enzos Ehefrau gehört, erschwert die Lage. Denn nach dem tragischen Tod des gemeinsamen Sohnes existiert die Ehe eigentlich nur noch fürs Geschäft, derweil Enzo mit seiner heimlichen Geliebten längst ein neues Kind hat.

Pierfrancesco Favino bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Foto: AFP

Visuell ist „Ferrari“ – sonnendurchfluteter Bilder und einiger spektakulärer Rennszenen, nicht zuletzt von der Mille Miglia – ohne Frage ein Vergnügen, und mehr noch als Driver spielt vor allem Penélope Cruz in der undankbaren Rolle der trauernden Gattin groß auf.

Und doch fährt der Film mit angezogener Handbremse. Die mit selten einheitlichen italienischen Akzenten vorgetragenen Dialoge holpern, und die Story gerät ins Ungleichgewicht, weil ausgerechnet der spannende Überlebenskampf der Firma zugunsten des privaten Dramas ins Hintertreffen gerät.