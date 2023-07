Villa Louvigny soll 2029 als Kultur-„Tiers-lieu“ wiederauferstehen

Erste Zeichnungen zeigen, dass bis auf die notwendigen Sicherheitseinrichtungen wie Treppen am Turm und Notausgänge am Auditorium keine weiteren Anbauten erfolgen sollen. Das Ziel: Die Villa in ihrem Stil so getreu wie möglich zu belassen. Foto: Daniel Conrad

Seit das Orchestre Philharmonique du Luxembourg mit der Eröffnung der Philharmonie in Kirchberg 2005 ganz offiziell die Villa Louvigny verlassen hat, ist kulturelle Ruhe dort eingekehrt. Damals regte schon die Präsidentin der OPL-Stiftung, Erna Hennicot-Schoepges, die Hoffnung, dass das nun ganz zum Gesundheitsministerium umfunktionierte Gebäudeensemble, weiterhin ein Kulturspot bleiben soll. Mehr als 15 Jahre danach – das Gesundheitsministerium ist inzwischen fast vollständig in den Ban de Gasperich umgezogen – kann nun nach Jahren der Vorbereitung und politischen Abwäge endlich die Arbeit beginnen.

Rein optisch wird sich an den Fassaden auch im kommenden Umbau nichts ändern. Der Denkmalschutz geht vor. Foto: Sibila Lind

Noch, so betont es Luc Dhamen, Direktor der Bautenverwaltung Administration des Bâtiments Publics, die als Bauherr fungiert, braucht es dafür langen Atem. Studien und Vorarbeiten seien zwar gemacht, aber solch eine Renovierung bedeute auch, mit Überraschungen rechnen zu müssen.

Nach erster grober Schätzung ohne die möglichen Kostensteigerungen und echten Detailplanungen wird der Umbau des denkmalgeschützten Ensembles mindestens 70 Millionen Euro kosten.

Zentraler Ankerpunkt beim Konzept zusammen mit dem Escher Architekturbüro Jim Clemes: Energetisch und funktionell so modern es nur geht, aber ohne, dass das Denkmal Schaden nimmt – daher auch die lange Bauzeit. Ziel ist so wenig wie möglich am Bestand zu machen. Historische Linien aus der 1930er-Jahren oder den Erweiterungen aus den 1950er-Jahren sogar noch besser zu betonen. Doch auch wenn das Gesetzesprojekt schnell gestimmt wird, wird es wohl bis Mitte / Ende 2029 dauern, bis wirklich neues Leben in die Villa kommt.

Als Aufnahmesaal wie auch für öffentliche Konzerte war das Auditorium Jahrzehnte ein wichtiger Pfeiler der Kulturszene des Landes. Foto: Archiv LW

Rein äußerlich wird es so bis auf die Nottreppe und einen Aufzug am Turm und Notausgänge am Auditorium keine neuen Erweiterungen geben. Sogar die Sitze des Auditoriums mit knapp über 300 Plätzen sollen möglichst schon aus akustischen Gründen belassen werden.

Eben das berühmte Auditorium, das in den Augen und Ohren vieler Fans Begeisterung und Erinnerungen hervorruft, wird ein zentraler Kern. Schließlich siegte dort einst Udo Jürgens beim Grand Prix d’Eurovision de la chanson, Radio Luxemburg hatte bis zum Auszug Anfang der 1990er-Jahre Topstars zu Gast, und Größen der internationalen Szene – wie Olivier Messiaen Anfang der 1980er-Jahre bei einem Festival rund um sein Werk – waren gern gesehene Promiköpfe, die den Ruhm noch beförderten. Die Geburtsstunden vieler Luxemburger Stars und kreativen Geister wie Desirée Nosbusch oder Françoise Groben sind mit der Villa verbunden. Und natürlich der Start des deutschsprachigen RTL Fernsehens, das später nach Köln wechselte.

Das deutschsprachige Team vom Radio Luxemburg um Frank Elstner empfing Stars in der Villa: hier Freddy Quinn. Foto: Rainer Holbe / Archiv LW

Ab 2029 soll in der Villa Louvigny entscheidende Arbeit für die Luxemburger Kultur stattfinden. Büros und Arbeitsräume für die Kunstschaffenden und nationale Vereinigungen rund um die Kultur – alles eher als kreativer Begegnungsort, Co-Working-Space und Weiterbildungsstätte. Feste Sitze – zum Beispiel hatte sich das Ensemble United Instruments of Lucilin dort dauerhafte Räume erhofft – soll es nicht geben. Lediglich der Arts Council Kultur:LX, der sich um die nationale und internationale Vernetzung und Karriereaufbau von Luxemburger Kunstschaffenden kümmert, und die notwendige Verwaltung für den Bau sollen fest dort einziehen.

Asbl für das inhaltliche Konzept

Zunächst wird eine Asbl wie schon beim Arts Council gegründet, die später als Etablissement Public das Management der Aktivitäten übernimmt – so lässt sich das Prozedere parallel zum Bauprojekt zusammenfassen. Diese Asbl könnte sogar schon im Herbst dieses Jahres starten; die Statuten seien ausgearbeitet. „Es sollen Vertreter aus der Kulturszene und Vertreter des Ministeriums“, so Kulturministerin Sam Tanson, in dieser Asbl die Arbeit während des Umbaus vorbereiten und festlegen, wie das Miteinander vieler Interessenten an den Arbeits- und Proberäumen am besten zu realisieren sei. Es geht dabei um Proberäume wie das einstige, zehn Meter hohe ehemalige „Petit Studio“, in dem sogar akrobatische und szenografische Produktionen vorbereitet werden könnten. Letztlich seien alle Räume eher multifunktional und variabel gedacht, so Tanson. Es gehe darum, die kreative Produktion so einfach wie möglich zu machen – und das mitten in der Hauptstadt. Und der Austausch unter den Kulturtreibenden selbst, die Ausbildung und Vertiefung der Netzwerke sei der Fokus.

„Für das Ensemble Lucilin wird bereits an einer anderen Lösung gearbeitet. Aber gerade von Lucilin und anderen Ensembles kann dann der Konzertsaal genutzt werden“, so die Kulturministerin, die das Projekt zusammen mit dem Bautenminister François Bausch am Montagmorgen offiziell vorstellte. Rund 20 Bau- und Umbauprojekte stünden aktuell beim Kulturministerium auf der Agenda – darunter der Anbau an der Philharmonie, das Zentraldepot in „Nei Schmelz“ oder auch die Zukunftslösung für das Bâtiment Schuman an der Place de l’Europe.

Sam Tanson sieht mit dem Projekt zentrale Aspekte aus dem Kulturentwicklungsplan auf den Weg gebracht. Foto: Sibila Lind

„Dass wir nun das Projekt der Villa vorstellen, heißt nicht, dass andere Projekte nicht weniger weiterbetrieben werden“, so Sam Tanson. Aber die politischen Kräfte sind sich der Symbolwirkung auch sehr bewusst. Denn die Villa soll keine Staatsenklave im Park mehr sein. Ein Restaurant mit großer Terrasse ist passend – aber auch komplett unabhängig – zum Konzert- und Arbeitsbetrieb geplant. Der Park soll so angepasst werden, dass der Rundgang zum Erlebnis wird und die Nähe wieder gegeben sein. Tabu wird der Autoverkehr haben. Parkplätze am Gebäude selbst – früher eine Selbstverständlichkeit – soll es nicht mehr geben. Und die, die gehofft hatten, dass der Turm zu einer öffentlichen Aussichtsplattform umgebaut oder die Kasematten unter der Anlage eingepasst werden, werden enttäuscht. „Die Kasematten sind schon aus Sicherheitsgründen schwierig. Das wird für einen Publikumsbetrieb einfach zu eng“, betont Luc Dhamen mit seinem Team.