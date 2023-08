Vier Roadmovies für Daheimgebliebene

Share this with email

Ob auf Motorrädern durch den amerikanischen Südwesten wie in Dennis Hoppers „Easy Rider“, mit dem Zug quer durch Indien wie in Wes Andersons „Darjeeling Limited“ oder zu Fuß durch die Wildnis Alaskas wie in Sean Penns „Into the Wild“. Mit einer Vielzahl an Roadmovies hat die Cinémathèque auch für diejenigen gesorgt, die im August keinen Urlaub geplant haben. Hier einige Programmhighlights …

1. Sibirische Cowboys auf dem Weg in die USA

Gigantische Toupierfrisuren, spitz zulaufende Schuhe und schlecht sitzende Anzüge: Das sind die unverwechselbaren Markenzeichen der Rockband Leningrad Cowboys aus Sibirien. Trotz ihres ausgefallenen Auftretens bleibt der Erfolg weitgehend aus. So begeben sich die Cowboys auf Anraten ihres Managers auf die Reise in die Vereinigten Staaten, der Wiege des Rock’n’Roll. Auf ihrem Weg nach Süden machen sie Bekanntschaft mit unterschiedlichsten, teils zwielichtigen Gestalten, darunter Jim Jarmusch in der Rolle eines dubiosen Autoverkäufers. In typischer Kaurismäki-Manier wird mit skurril-lakonischem Humor von den Höhen und Tiefen der exzentrischen Band erzählt.

Aki Kaurismäkis „Leningrad Cowboys Go America“ ist eine eigenwillige Mischung aus Roadmovie, Mockumentary und Musikfilm. Der vielfach preisgekrönte finnische Regisseur erhielt dieses Jahr in Cannes für seinen neuesten Film „Fallende Blätter“ (Kuolleet lehdet) den Preis der Jury. Wer einen Blick auf das frühe Schaffen des autodidaktischen Autorenfilmers werfen möchte, sollte sich auf keinen Fall diesen urkomischen Film, mit dem Kaurismäki 1989 der internationale Durchbruch gelingt, entgehen lassen. Am Freitag, 18. August um 19 Uhr.

2. Zwischen Fiktion und Wirklichkeit

Das Flüchtlingsdrama „In This World“ des britischen Filmemachers Michael Winterbottom erzählt von notgedrungenem Reisen: Die zwei afghanischen Cousins Jamal (Jamal Udin Torab) und Enayat (Eyanatullah) fliehen mit der Hilfe von Schmugglern aus einem pakistanischen Flüchtlingslager. Der Film begleitet die beiden Jungen auf ihrer monatelangen und steinigen Odyssee. Dabei bedient sich der Regisseur dokumentarischer Kodes und Konventionen, so dass immer wieder die Frage aufkommt: Ist das Dargestellte auf der Leinwand Fiktion oder Dokumentation? Zwar wird die Flucht inszeniert, allerdings spielt der Film unter anderem an Originalschauplätzen, basiert nur minimal auf einem Drehbuch und arbeitet überwiegend mit Laiendarstellenden.

Hauptschauspieler Jamal Udin Torab ist nach den Dreharbeiten tatsächlich nach Großbritannien geflohen, da er noch im Besitz eines gültigen Visums war. Im Grunde handelt es sich bei Winterbottoms eindrücklichem Werk um einen semidokumentarischen Film, der eine Art Zusammenschnitt von Flüchtlingsschicksalen veranschaulicht. Auch 20 Jahre nach seinem Erscheinen ist der Gewinner des Goldenen Bären 2003 bedauerlicherweise immer noch hochaktuell. Am Montag, 21. August um 19 Uhr

3. Migration, Aids und Coming-out

In Zusammenarbeit mit der queer-feministischen Film- und Veranstaltungsreihe queer loox wird „Drôle de Félix“ des französischen Regie-Duos Olivier Ducastel und Jacques Martineau gezeigt, der durch die Weiten Frankreichs führt. Nachdem der schwule arabischstämmige Félix (Sami Bouajila) seine Stelle verliert, beschließt er kurzerhand, seinen ihm unbekannten Vater aufzusuchen. Per Autostopp reist er quer durchs Land und lernt dabei die schönen, sowie auch die unschönen Seiten seiner Heimat kennen: Er hat prägende Begegnungen, entdeckt beeindruckende Landschaften, wird aber auch Zeuge und Opfer von Rassismus und Homophobie.

Das feinfühlige und humorvolle Roadmovie greift Themen wie Migration, Aids und Coming-out auf, ohne dabei seine Leichtigkeit zu verlieren. Im Anschluss an die Filmvorführung folgt ein Gespräch mit den Regisseuren Ducastel und Martineau. Dabei werden exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Am Mittwoch, 23. August um 19 Uhr.

4. Zwei Frauen gegen den Rest der Welt

Den Abschluss des Augustprogramms bildet der Kultfilm „Thelma and Louise“. Seinen Kultstatus verdankt der Film nicht zuletzt der spektakulären Schlussszene, die bis heute in Filmen, Serien und Musikvideos zitiert wird. Mit der Geschichte zweier Frauen, die aus ihrem tristen Kleinstadtleben ausbrechen und als Outlaws auf der Flucht sind, schreiben Regisseur Ridley Scott und Drehbuchautorin Callie Khouri das Genre des Roadmovies neu. Denn zuvor war es auf der Leinwand vor allem Männern vorbehalten, rebellisch durch die Gegend zu ziehen.

Die beiden Antiheldinnen Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon) jagen Gegenstände in die Luft, begehen Raubüberfälle und rasen im Cabrio durch die für gewöhnlich männlich dominierte Landschaften des amerikanischen Südwestens. Mit dieser feministischen Neuinterpretation des Roadmovies gewinnt Khouri 1992 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Sie ist damit die erste Frau, die diese Auszeichnung für ein allein verfasstes Skript erhält. Wer also den Monat mit einem Paukenschlag ausklingen lassen möchte, sollte dringend die Cinémathèque aufsuchen. Am Donnerstag, 31. August um 19 Uhr.