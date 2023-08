Un monde déchiré entre foi et loi

Share this with email

Peut-on mêler les ingrédients d’un bon polar avec ceux d’un portrait fidèle d’une communauté religieuse aussi close qu’est celle de la branche ultra-orthodoxe du judaïsme hassidique? Face aux évidences d’un projet déterminé par les règles d’un métier où les mots d’ordre se résument invariablement aux éternels «sex and crime», les paradoxes semblent insurmontables et le défi bien trop osé pour dégager un terrain viable à un scénario cohérent et crédible. A moins qu’on allie les extrêmes en les faisant coïncider dans un univers où les mystères les plus opaques font le quotidien des hommes et celui des affaires qui s’y trament: le milieu du commerce diamantaire à Anvers, là où se côtoient continuellement affairistes et hommes de Dieu, ceux qui ne parlent que bénéfices et profits et ces autres qui affichent leur fondamentalisme religieux derrière leur particularisme vestimentaire et leur piétisme démonstratif. Les producteurs de la série belgo-israélienne «Diamants bruts», écrite par Yuval Efet («Fauda») et Rotem Shamir, ont relevé le défi et le résultat en est une production d’une qualité remarquable qui plaira aux amoureux de thrillers palpitants comme aux adeptes de fictions documentaires bien construites.

Le retour du fils perdu

L’intérêt et le charme de cette série résident tant dans son côté divertissant que dans sa profondeur documentaliste. Ainsi, à côté de l’univers trouble du commerce diamantaire, que les agents du capitalisme international se disputent tout aussi ardemment que les malfrats du crime organisé, le monde fermé et codifié du judaïsme hassidique s’y révèle sous l’œil clairvoyant de la caméra indiscrète.

Le spectateur pénètre dans le monde de la famille Wolfson qui a fait sa richesse dans le commerce des diamants à Anvers. C’est aussi le monde clos, soumis aux règles, aux rites et aux interdits du judaïsme hassidique dans son interprétation talmudique la plus stricte, que le fils aîné de la famille, Noah (Kevin Janssens) a fui depuis longtemps pour faire sa vie à Londres.

Lorsqu’il revient à Anvers pour l’enterrement de son frère Yanki, qui s’est suicidé après s’être fourvoyé dans des transactions douteuses, ce fils perdu et répudié par son père est tout sauf le bienvenu. Renouant pourtant avec sa sœur Adina (Ini Massez) et sa belle-sœur Gila (Marie Vinck), figures soumises dans un milieu socialement étouffant et foncièrement masculin, Noah ne tarde pas à se rendre indispensable aux siens, dont l’entreprise périclite depuis que l’autre fils, Eli (Robby Cleiren), en a pris les rênes.

Robby Cleiren dans le rôle de l'orthodoxe hassidique Eli. Foto: Netflix

Avec ses méthodes musclées, mais aussi grâce à ses liens avec la pègre londonienne – sa belle-mère Kerra (Tine Joustra) se trouve être aux commandes d’un cartel de drogue – Noah tente de redresser la barre et de libérer «Wolfson Diamonds» de l’emprise néfaste d’un milieu où la mafia albanaise dicte sa loi à tous ceux qui ont l’imprudence de faire des affaires avec elle. Or, la famille des Wolfson est de ceux-là. Mais au conflit avec les Albanais et à la difficile coopération avec banquiers véreux et boursiers corrompus s’ajoute aussi pour les Wolfson la menace d’une procureure de la police financière anversoise (Els Dottermans) un peu trop acharnée pour ne pas inquiéter davantage cette fratrie déchirée entre le monde faussement paisible de leur famille pieuse et la brutalité extérieure du milieu diamantaire.

Les contradictions d’un choix de vie

Si du côté suspense cette série ne laisse rien à désirer, c’est sa peinture morale et sociale qui en fait son intérêt majeur. Portée par un excellent casting – notamment les rôles féminins excellent par une densité touchante – cette exploration dans l’univers étrange des rites et coutumes des juifs orthodoxes met au jour les contradictions d’un choix de vie où le renoncement, choisi ou imposé, aux libertés et à l’identité personnelle peut paraître d’un autre temps et n’est pas moins une réalité bien tangible dans un contexte où foi et loi mènent une coexistence parfois bien compliquée.

Dans ce monde glauque entre affaires, crimes, mysticisme et incompréhension, le credo de Sarah (Yona Elian), la mère des Wolfson, résume toute l’ambiguïté d’une orthodoxie assumée en une formule qui ne fait qu’épaissir le mystère: «Nous avons les diamants dans le sang. C’est notre essence!»

La série «Diamants bruts» est disponible sur Netflix en huit épisodes.